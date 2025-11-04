七年伸冤終得正義 金山「花奶奶」命案兇嫌判有罪

一起華人長者遇襲案歷經七點終結案。（記者李怡╱攝影）

被舊金山 華人社區親切稱為「花奶奶」的黃奕愛（Yik Oi Huang）七年前在訪谷區（Visitacion Valley）晨運時遭殘忍襲擊身亡，震撼全市亞裔 社群，引發無數民眾對治安與長者安全的關注。市府律師邱信福辦公室4日表示，陪審團作出有罪裁決，為這起拖延多年、牽動社區情感的案件畫下重要里程碑。

邱信福（David Chiu）透過聲明表示，這項裁決象徵正義終於伸張，也為死者家庭與整個社區帶來久違的安慰。七年漫長等待後，正義終於來臨。今天的判決讓黃女士的家人與我們的社區得到遲來的撫慰。他說，黃奕愛只是在熟悉的社區散步這樣日常的行為，卻遭受無情攻擊，令人痛心。

邱信福指出，黃奕愛是社區深受愛戴的長者，她的勤勞、慈愛與堅韌精神感動了所有人，她的榜樣至今依然激勵著我們。他希望陪審團的裁決，能為其家人與社區帶來安慰，讓「花奶奶」的精神得以延續。

此案不僅是一起刑事判決，更牽動亞裔長者的集體創傷。疫情 後，針對亞裔的街頭暴力事件時有所聞，不少長者甚至不敢獨自出門。

「我們的爸媽、阿公阿嬤只想運動、散步、買菜，不該活在害怕中。」訪谷區居民李愛蓮說，今天的判決，讓人看到法治的力量，也提醒城市必須做更多保護長者與弱勢。多位社區領袖也呼籲市府加強公共空間安全與長者服務，讓長輩能安心在社區中生活。

黃奕愛案長期牽動華裔及亞裔社群，家屬與社區團體不斷為她發聲，參與公聽會、聲援行動，希望司法能給出答案。如今判決塵埃落定，許多人形容這不只是個案勝利，更象徵亞裔社群的韌性與團結。