陳立人涉殺妻案預審關鍵階段　檢方公布血腥現場證據

第二天庭審聚焦於物證展示與證人證詞，案件細節持續曝光。（本報資料照）

矽谷華人 工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌殺害妻子于軒一(Xuanyi Yu)一案，本周於聖他克拉拉縣高等法院進行預審(preliminary hearing)。24日第二天的庭審聚焦於物證展示與證人證詞，案件細節持續曝光，引發各界關注。

檢控方當日首次向法庭公開由友人及警方拍攝的大量案發現場照片，當中包括陳立人腫脹的雙手、滿臉血跡的樣貌、死者遺體，以及帶有血跡的廚房菜刀等畫面。控辯雙方也圍繞陳的精神狀態、個性、職業壓力及與死者的關係進行交叉質詢。

在展示的照片中，最先亮相的是陳立人友人從後院拍攝的畫面。照片顯示陳雙手舉起、神情呆滯地望向窗外。警方後續拍攝的照片中，陳的右手極度腫脹，左手關節 處也出現腫大。警方證人指出，其手部「疑似沾有毛髮」。

死者遺體的照片則顯示其蜷曲側躺，腰部衣物掀開處可見一處拳頭大小瘀傷，手指蜷縮，頭部變形，面部腫脹嚴重、被凌亂長髮覆蓋，難以辨認五官。

警方偵探作證指出，案發現場對陳進行問話時，對方神情空洞、回應遲緩，經常沉默數分鐘後才以咆哮方式短暫回應。警探在短暫離開訊問房間、去其他房間進行取證期間，透過實時監控畫面觀察到陳立人竟用嘴奮力撿起桌上的死者照片並將其扔至地面，而當時他已被上銬。

控辯雙方在對證人的提問中圍繞陳立人的個性、事發當晚的精神狀況、與死者和另一證人的情感糾葛、工作壓力以及電鋸、菜刀、空行李箱等物證的用途展開。檢方在提問警方證人時，有確認警方每次問話前都有向陳嫌宣讀「米蘭達權利（Miranda rights）」，即嫌犯有權保持沉默，確認程序正義。

辯方律師則和警方證人確認，陳立人在醫院接受問話時頭部已自殘受傷；和友人確認陳立人案發當晚有提到工作方面的壓力，以及共同聚餐過程中，陳雙手交叉微微顫抖的事實。

庭審末尾，檢方提到，曾與陳立人有情感瓜葛的一位證人持有一份中文Google doc文件，警方尚未取得該文件。但該證人已抵達，並將於次日出庭作證。

陳立人案發生與2024年1月，但直至2025年6月才剛進入預審。根據法庭程序，預審的主要目的，是由法官決定檢方提供的表面證據是否足夠支持案件進入下一階段，即陪審團審判階段。預審階段沒有陪審團參與，只有檢方傳喚證人，接受控辯雙方律師的交叉質詢(cross-examination)。辯方在預審階段不傳喚自己的證人。