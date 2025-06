舊金山400人抗議演變為暴力打砸搶 148人被捕 市長羅偉：不容暴力抗議

舊金山公共安全官員召開共同記者會,表示城市支持和平抗議以爭取合法的移民權利,但堅決譴責暴力行為。前中為市長羅偉(取自市府TV畫面)

針對ICE的抗議活動在洛杉磯爆發後,逐漸向加州各市延燒。舊金山 市中心8日晚間也爆發大規模抗議活動,並逐漸演變為暴力「打砸搶」犯罪。

次日上午,舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie)、市警局代理局長葉培恩(Paul Yep)、縣警副警長強生(Kathy Johnson)等公共安全官員召開共同記者會,表示城市支持和平抗議以爭取合法的移民 權利,但堅決譴責暴力行為。

8日晚間,約400人於市中心集會,大部分為和平示威。但進入晚間大部分群眾散去後,部分人群出現暴力行為,造成兩名警員受傷,多輛市營公車與商店遭破壞,現場發現一把槍枝。警方最終逮捕148人,其中一人被控重罪。

市長羅偉說:「作為市長,我的首要責任就是確保所有在舊金山生活、工作與觀光的人感到安全,我們絕不會容忍暴力或對執法人員的攻擊。」

羅偉指出,在過去的周末他與執法單位密切協調,並於8日晚間與警局長、消防局長與市緊急管理部門一同在現場監控情勢。他感謝示威者以和平方式行使憲法賦予的表意自由,也向全體執法人員與市政工作者致謝。

代理警局長葉培恩表示,警方已針對暴力犯罪採取行動,當晚於Montgomery街200號段逮捕約60人,另有六名未成年人被拘留。他強調:「我們支持社區表達意見的自由,但破壞公物、攻擊警員的行為絕不可接受。」

副縣警長強生(Kathy Johnson)說,縣警局已啟動緊急應變單位並準備接收大量逮捕人數,「我們不執行聯邦移民法,但我們會處理所有涉及暴力與犯罪的嫌疑人。」

地檢長謝安宜則指出,市府理解移民社群當前所面臨的恐懼與不安,但法律必須被遵守。「我們會審查每起逮捕個案,並考慮是否提出控罪,暴力與破壞行為只會削弱和平抗議的正當性。」

消防局長克里斯朋(Dean Crispin)也補充,消防單位當晚支援警局行動並提供緊急醫療協助,目前已啟動應變中心隨時待命。舊金山公共工程局、交通局與市民參與暨移民事務辦公室也已全面動員,確保城市運作順暢,並協助受破壞影響的居民與商家。

根據本報最新消息,行動使命組織(Mission Action)將發起名為「ICE,離開我們的社區」(ICE Out of Our Communities)的集會,於9日下午6時在24街Mission BART站的廣場舉行。