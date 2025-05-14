記者直擊 聖荷西280高速公路旁出現山火

記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙。（記者江碩涵／攝影）

記者14日上午途經280高速公路，直擊高速公路旁出現陣陣濃煙及多輛消防車停靠在南下車道路肩及後方山坡，北上車道也為此而塞車，原來是路旁山坡的野草堆竄出火花，出現小型山火 。

根據聖荷西 消防局回報，這起小型山火僅花2.5小時就撲滅，沒有造成任何傷亡，但仍呼籲民眾進入山火好發季節了，大家要注意山火訊息。

聖荷西消防局指出，這起山火主要發生時間是5月14日上午11時30分，地點在靠近快樂谷公園的山坡草地，約是Story Road和Remillard Court交叉路口，剛好是280高速公路途經處。

聖荷西消防局指出，山火範圍約15英畝，消防員於上午11時30分開始滅火，下午2時12分完成滅火工作，火災影響了附近的交通，目前沒有人員傷亡報告，也沒有任何建築物受損。

近日南灣一帶中午時氣溫偏高，加上風勢強勁又乾燥，是山火好發的天氣。