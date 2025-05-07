馬丁內利蘋果汁遭召回　疑含黴菌毒素

總部位於加州華森維爾的果汁品牌馬丁內利公司主動召回超過17萬瓶蘋果汁。 （取自馬丁內利公司網站）

據NBC新聞報導，總部位於加州 華森維爾（Watsonville）的果汁品牌馬丁內利公司（S. Martinelli & Co.）近日宣布，主動召回超過17萬瓶蘋果汁，原因是其中部分產品可能含有由黴菌產生的有毒物質「展青黴素」（Patulin），此舉引起消費者高度關注。

根據聯邦食品藥物管理局（FDA ）的公告，此次召回範圍涵蓋7234箱10盎司玻璃瓶裝蘋果汁（每箱24瓶），總計17萬3616瓶。受影響產品僅限於2023年12月生產、以4瓶裝方式販售的批次，瓶蓋為白色金屬旋蓋，瓶身為圓形玻璃瓶，最佳賞味期限標示為2026年12月5日，UPC條碼為0 41244 04102 2。

FDA指出，該批次產品在2024年的例行檢測中，發現展青黴素含量異常偏高。展青黴素是一種天然產生的黴菌毒素，常見於發霉蘋果及相關果製品中，長期攝取可能導致噁心、嘔吐及腹瀉等症狀。

據悉，這批產品曾銷往全美28州，包括加州、紐約、新澤西、德州、佛州 等地。馬丁內利公司已與通路商合作，將受影響產品全面下架，並表示其他產品及生產批次不受此次召回影響。

展青黴素含量亦被視為蘋果原料品質的指標之一。美國國家醫學圖書館指出，果汁中該物質含量越高，可能代表使用了品質較差或儲存不當的水果。

記者採訪的一位資深會計師表示，自己因為工作關係曾經需要親臨一些廠家果汁生產現場清點庫存。但自己目睹的水果儲存狀況非常令人震驚，也導致他日後在挑選果汁產品時異常謹慎。

而另一位帶著小孩在超市選購的華人媽媽表示，這個品牌的果汁是自己常買給孩子喝的。之前蘋果收穫的季節，還帶小孩去到廠商指定採購的果園去遊玩。這次出現這樣的問題，令她非常意外。決定以後還是不怕麻煩，多自己榨汁比較放心。