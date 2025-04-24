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樹華教育基金會助中國1.7萬名偏鄉學子 將辦30周年慶典

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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樹華教育基金會自1995年在舊金山灣區創立，結合關心中國教育的人士，幫助偏遠地區家貧的優秀學子，接受完整的中學教育。基金會創立至今已走過30個年頭，有1萬7,000多名中國內地偏遠農村地區貧寒優秀學子，在樹華獎學金的幫助下完成學業，並改變命運，不少學子更學有所成，成為社會中堅力量。

中國幅員遼闊，城鄉教育程度存在明顯差異。2016年出版的一項研究顯示，家境最貧困的農村初中畢業生，一半以上未能升學，而根據2011年經濟合作與發展組織（OECD）的報告，中國教育機構投注於每名學生的費用，比率不及該組織國家平均的四分之一。

樹華表示，每一份捐贈的獎學金皆是一塊基石，不僅改變學生個人和家庭的未來，並對社會的文明與進步有更積極的推動作用。

樹華表示，30年來，因為每一位樹華捐款人不離不棄的支持，以及每一位義工默默奉獻的努力，推動樹華不斷砥礪前行。因為愛心，樹華能夠始終如一地聚沙成塔，為那些努力拼搏的學子和從起跑線就處於劣勢的山村幼兒點燃希望。

為此，樹華將於4月27日舉辦30周年慶典盛會，與各位捐款人和義工一起共同見證樹華30年滿載愛與希望的歷程。時間是上午11時至下午2時30分，地點在Holiday Inn Silicon Valley（地址：1350 N. First Street, San Jose, CA 95112）。每張門票150美元，可抵稅70美元。有興趣參與者可電洽510-675-0680，或電郵[email protected]，可上網查詢更多資訊，網址：www.soaronline.org。

升學 灣區 舊金山

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