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真心愛台灣 Amazing Taiwan 4/12勁歌熱舞帶動跳

記者江碩涵／聖荷西即時報導
真心愛台灣（Amazing Taiwan）社團4月12日下午2時30分至5時將在庫比蒂諾圖書館前的大廣場，舉行「勁歌熱舞帶動跳」活動。（主辦單位提供）
真心愛台灣（Amazing Taiwan）社團4月12日下午2時30分至5時將在庫比蒂諾圖書館前的大廣場，舉行「勁歌熱舞帶動跳」活動。（主辦單位提供）

為了推廣跳舞活動，並與庫比蒂諾社區居民有更多互動與交流，真心愛台灣（Amazing Taiwan）社團4月12日下午2時30分至5時將在庫比蒂諾圖書館前的大廣場，舉行「勁歌熱舞帶動跳」活動，活動不限族裔，邀請大家到場直接跳起來。

真心愛台灣會長高椿惠（Alice Kuo）表示，春天午後天氣溫暖且許多一家大小都會在庫比蒂諾圖書館前（地址：10800 Torre Ave, Cupertino, CA 95014）的廣場活動，且此機會可以與各國厲害的舞者一起跳舞，希望透過舞蹈，成為不用說話的最棒的互動與交流，是闔家大小都適合參加的運動。

庫比蒂諾市長趙良方表示，庫比蒂諾有各個族裔，以往舞蹈表演都是專業舞者表演，民眾在台下看，但其實如果大家能夠一起跳起來，更能達到民族融合互動，像是台灣、印度、韓國、以色列、歐洲、中亞等舞蹈都很有特色。

高椿惠表示，這是真心愛台灣第一次舉辦大家一起跳舞的活動，預計上千人到場，另外也將在現場舉行抽獎活動，並有限定數量的精美小禮物可贈送給社區居民，歡迎民眾將消息傳遞給更多鄰居朋友們知道，大家相約午後一起到大廣場運動跳舞。

此外，真心愛台灣社團也將於5月4日在庫比蒂諾Community Hall（地址：10350 Torre Ave, Cupertino, CA 95014）舉行「台灣集藝布袋戲坊」活動，將邀請民眾除了看布袋戲外，還可以參加布袋戲工作坊，只要自己攜帶500至600毫升的寶特瓶，就能與師傅一起製作布袋戲偶，讓台灣文化可以傳遞到美國主流社區，更多人可以知道台灣傳統文化之美。

真心愛台灣會長高椿惠（Alice Kuo，右）與庫比蒂諾市長趙良方（左）一起宣傳...
真心愛台灣會長高椿惠（Alice Kuo，右）與庫比蒂諾市長趙良方（左）一起宣傳勁歌熱舞帶動跳活動。（記者江碩涵／攝影）

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