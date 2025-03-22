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對抗雞蛋短缺 加州聖荷西顧客排隊搶購小雞

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聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

雞蛋價格飆升、供應緊張的背景下，「小雞」也成為聖荷西炙手可熱的「緊俏品」。聖荷西一家商店3月20日終於迎來一批備受期待的小雞，儘管數量遠低於預期，但依然吸引了大批民眾排隊等候，場面火爆。

根據Nbc Bay Area報導，一大早店門外人潮湧動，隊伍一直排到人行道，為了搶得先機，不少人清晨便到店等候。排在最前面的顧客早上6時30分就已抵達，他們的目標是以每隻不到9美元的價格，購得心儀的小雞，在自家後院飼養，以對抗居高不下的雞蛋價格和市場供應不足的睏境。

「在我自家後院吃到新鮮雞蛋，感覺太棒了！」一位買到小雞的市民興奮地表示。對許多家庭而言，養雞不僅能穩定雞蛋供應，也成了親子互動的新樂趣。「小孩子很喜歡雞，我們家裡已經有幾隻，他們每天都喜歡和小雞玩耍。」

不過，商店這次僅收到200隻小雞，遠低於預期供應。店方表示，這是由於低孵化率、極端天氣和全國範圍高需求等多重因素共同影響所致。為確保更多顧客能夠購買，商店不得不對每位顧客的購買數量進行限制。「我們很多年沒有見過如此旺盛的需求。」店方負責人表示，並透露下一批小雞將在下周抵達，春季還會有更多補貨。

儘管美國農業部近期報告顯示雞蛋價格有所回落，且沒有更多禽流感爆發，但許多家庭仍希望通過自養家禽獲得長期保障。不過需要注意的是，很多物業不允許在後院養雞，購買之前還要考慮物業方的政策。

受歡迎的小雞。（記者龔玥/攝影）
受歡迎的小雞。（記者龔玥/攝影）

雞蛋 聖荷西 禽流感

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