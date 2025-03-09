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國稅局AI查稅 大數據下「逃稅、漏稅」無所遁形

聯邦資金凍結對聖縣民生影響開始顯現

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
南灣公園長椅上有人張貼標語希望可以通過給富人課稅來保護聯邦醫療補助。（記者徐蓓蓓╱攝影）
南灣公園長椅上有人張貼標語希望可以通過給富人課稅來保護聯邦醫療補助。（記者徐蓓蓓╱攝影）

此前聖塔克拉拉縣曾經公告，縣執行長威廉斯（James R. Williams)預估聯邦撥款削減提案會對聖縣醫療、健保和教育等領域的衝擊。目前這一影響正在逐步顯現。

去年聖塔克拉拉縣出資1.5億美元，收購原本計畫服務降級的東聖荷西地區的「地區醫療中心（RMC)」，並將其納入聖塔克拉拉谷健康（SCVH)服務體系。原本計畫下月就恢復中心病人關切的創傷、心臟病和中風服務。這一收購是聖縣在面臨2.5億美元預算赤字的情況下做出的。

但如果聯邦醫療補助被凍結的話，聖塔克拉拉縣就有可能要面臨比新冠疫情時期更嚴重的預算危機。但聖縣執行長威廉斯日前對媒體表示，無論如何都會在4月1日恢復「地區醫療中心」計畫的服務。

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖塔克拉拉縣上年度共從聯邦醫療補助獲得19億美元的資金，主要是縣屬醫院病人醫療服務的報銷費用。聖縣120億美元預算的中的33%，約合40億美元要用來運營醫院。

對於聯邦資金凍結可能帶來對醫療服務的影響，也引起了居民的一些憂慮。南灣陳先生的母親今年已經90高齡。自從去年不慎摔倒骨折後，一直在進行復健治療。中間臥床療養的一段時期。陳先生因為還在工作，也無法照顧。還好通過健保，可以有專業人士可以每周上門幫忙照顧。但陳先生目前很擔心聯邦資金凍結會影響到這項服務，那樣他就不得不支付高額費用請人幫忙。

而另一位黃女士的孩子屬於自閉症譜系兒童，需要特殊教育服務。之前為了幫助孩子申請特殊教育計畫，由於保險網路中的大醫院排隊看專家要近一年時間。黃女士夫婦不得不自費幾千美元在私立醫療機構幫孩子做了評估。後面通過學校和學區的評估與申請程序，終於申請到學區同意為孩子配備專業的特教老師。但因為目前學區特教老師人手不足，需要新招聘老師。

然而聯邦資金凍結的計畫傳出後，黃女士聽說聖荷西一些學區已經在辭退特教老師，讓她非常不安，擔心好不容易申請到的特教計畫又要泡湯。黃女士說，簽署特教計畫時有讓她填寫是否考慮從聯邦醫療補助申請資金。她當時已經聽聞凍結資金計畫，就沒有勾選，寄希望於地方財政。但地方財政捉襟見肘的狀況，讓她非常不安。

學區 聖荷西 健保

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