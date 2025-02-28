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PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

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PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

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PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）
PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（ San Francisco Chronicle）報導，太平洋瓦電公司PG&E表示，三月將增加兩項新收費並取消另一項收費，普通家庭的電費將增加約3美元。

對於那些同時使用電力和煤氣服務的家庭來說，典型的家庭帳單預計約為299美元，略高於一年前的平均住宅帳單約296美元。

一年前PG&E帳單出現了歷史性的上漲，與2023年相比，2024年住宅用戶平均每年多付約440美元，這引起了廣泛的抱怨，認為不斷上升的帳單讓加州人越來越難支付。

PG&E 發言人保羅（Lynsey Paulo）告訴「紀事報」，預計 2025 年電費不會再次上漲，秋季電費將下降，降幅尚未確定。

加州人支付的電費是全國最高的，使用服務的家庭中，每 5 戶就有 1 戶拖欠電費。

PG&E 的高管們表示，2024 年的費率上調是由州政府規定的開支所驅動的，其中包括防止公用事業引發野火的緊急工作。據PG&E稱，修剪遠離電線的樹木每年耗資約18億美元。

2024年，PG&E五次提高電費，一次降低電費。上周在沙加緬度（Sacramento）舉行的州參議員聽證會上，PG&E公司希望將未來的費率調整限制在每年兩次。

委員會批准的 3 月 1 日加價將用於支付不斷上漲的輸電服務成本，並償還 PG&E 在 2021 年完成的國家規定的植被管理工作，如樹木修剪。

此次上調相當於電費上漲約1.5%，可能的漲幅本來會更高，但由於取消了州監管機構批准的一些臨時收費，漲幅有所降低。3月1日，PG&E將停止向用戶收取2019年緊急風暴應變和野火預防工作的費用。

4月，PG&E的用戶將可從州的上限交易計劃中獲得帳單抵免。如果住宅客戶同時使用電力和瓦斯服務，他們將在4月份的帳單中獲得約125美元的抵免。純電力客戶的抵扣額為 58 美元，純天然氣客戶的抵扣額約為 67 美元。

該計劃被稱為「加州氣候退款計劃」（California Climate Credit program），在春季和秋季提供退款。

電費 加州 舊金山

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