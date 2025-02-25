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「一個小標簽 看到漲價痕跡」華女跑3超市買雞蛋

記者劉先進╱東灣即時報導
Costco超市的便宜雞蛋被一搶而空。（記者劉先進╱攝影）
Costco超市的便宜雞蛋被一搶而空。（記者劉先進╱攝影）

東灣華人Sophia 25日表示，雞蛋產量減少，價格大幅上漲。她中午發現，在Costco最便宜的雞蛋早就被搶光，總共找了三家超市，才算找到一打9元多的雞蛋。「最搞笑的是，原價8.99元的標籤還沒有撕掉，只是簡單遮起來，能看到原價和現價，漲價的痕跡，一個小標籤就能看到。」

根據tradingeconomics的官網數據，截至25日的數據，受禽流感持續爆發的影響，籠養蛋雞產的大白殼蛋價格飆升至創紀錄的每打8.0628元。超過 1.5億只蛋雞被淘汰，導致雞蛋產量減少21%，供應嚴重短缺。 由於成本上升，一些餐館，如連鎖品牌丹尼餐廳（Denny's），開始對以雞蛋為原料的餐點收取附加費。

為此，川普總統與土耳其達成了一項進口1.5萬噸雞蛋的協議，暫時緩解這一問題。 然而，形勢依然嚴峻，雜貨店甚至採取了限購措施來管理需求。

Sophia表示，家中對雞蛋的需求並不是最多，因為平常有其他肉食、豆腐補充蛋白質。一直都聽說因為禽流感原因，雞被殺滅，導致雞蛋的產量削減，但從來沒有當回事。一個月前就買了六大盒雞蛋。最近快吃完了，才決定要去超市購買。

25日下午1時許，她趕到東灣列治文的Costco超市才發現，便宜的雞蛋早就被搶空，現場只剩下幾個空空的紙盒子。「以往Costco雞蛋都有好幾個品種選擇，或者是白殼雞蛋，或者橙殼雞蛋。但現在也只有一種可以選擇，可見產量奇缺。」

記者也留意到，Costco的雞蛋幾乎是所有同類產品中最低，24隻只要8.69元，一打需要4.345元，可謂良心價。且現場明確貼出一張告示牌，每個顧客限制購買三大包裝雞蛋。不少顧客看到空空如也的貨架，都掃興而歸，搖頭嘆氣。

Sophia說，她還考慮在華人超市的線上平台購買，結果發現沒貨。於是準備開車回家。在路上靈光一閃，想起家附近有一個Lucky 超市，於是走進去碰碰運氣，發現雞蛋貨源挺足，但價格普遍太貴。最少的每打雞蛋9.49元，貴一點的有機雞蛋價格是12.99元。實在太貴，但還是咬咬牙買了一打，考慮先頂幾天再說。

「最搞笑的是，有一類雞蛋原本顯示價格是每打8.99元，但用標籤遮了起來，旁邊顯示9.49元，估計是價格標籤沒來得及換，所以就暫時遮住。一個標籤，就能看到漲價的痕跡。」

超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

雞蛋 禽流感 Costco

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