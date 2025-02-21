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加州參議員威善高：加州500億赤字已持平 新年新挑戰

記者李怡/舊金山即時報導
加州參議員威善高表示，去年加州面臨的500億赤字已持平，今年將面臨很多聯邦政府財政削減的壓力。（記者李怡/攝影）
加州參議員威善高表示，去年加州面臨的500億赤字已持平，今年將面臨很多聯邦政府財政削減的壓力。（記者李怡/攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）21日舉行中文媒體圓桌會議，回顧2025年立法會期至今的工作進展，並分享有關預算、公共安全、交通、醫療與住房等關鍵政策的最新動態。他強調，加州在經濟發展方面有許多亮點，但仍面臨無家可歸問題、公共安全挑戰以及學校資金短缺等困難。他對新一屆聯邦政府可能對加州預算造成的衝擊表示憂慮，並表示州府正全力捍衛民生服務。

威善高指出，加州經濟整體強勁，企業持續在加州發展，就業市場穩定，稅收也有所增長。去年加州面臨500億美元預算赤字，最終成功彌補並維持收支平衡，而目前預算仍維持平衡。但他警告，聯邦政府的新財政政策可能嚴重影響加州，尤其是對醫療與社會服務的資金支持。

他表示，川普政府正大幅削減聯邦預算，影響範圍包括核武器安全、禽流感研究、聯邦航空管理局（FAA）人員縮編，甚至可能影響加州居民仰賴的基礎服務，如醫療補助計劃（Medi-Cal）、老年人護理與營養補助（CalFresh）。加州目前約 40% 人口（1600 萬人） 依賴 Medi-Cal，若聯邦削減醫療經費，將對加州財政造成嚴重衝擊。

此外，加州每年獲得近 80 億美元的聯邦教育資金，涵蓋特殊教育、學校午餐補助等項目，若這些資金減少，將直接影響公立學校運作。加州政府正與聯邦議員合作，捍衛健康、教育與老年人資助計劃，防止川普政府及國會進一步削減相關預算。

今年，威善高正推動打擊街頭販售贓物的新法案，以遏止零售業盜竊犯罪。他強調，這並非針對合法的街頭小販，而是針對那些在街頭販售被盜商品的不法分子，例如在華埠、米慎區、田德隆區（Tenderloin）和南市場區（SoMa） 出現的無證攤販，出售從連鎖超市和小型商店偷來的商品，影響小商家生計，並助長零售盜竊犯罪。

威善高強調，加州的公共交通系統正面臨財務困境，若無額外資金，舊金山 Muni、BART、AC Transit 和 Caltrain 都將大幅削減服務。目前，Muni 已開始縮減部分路線，未來若無財政補助，削減幅度將更大。他表示，疫情後交通系統仍在復甦，但收入尚未恢復至疫情前水準，他正與東灣參議員 Jesse Arreguín 合作，爭取額外預算，確保系統運行穩定。

威善高最後表示，加州正面臨許多挑戰，但州政府正積極應對，確保公共安全、交通運輸、醫療與住房等關鍵領域獲得足夠資金支持。

加州參議員威善高表示，去年加州面臨的500億赤字已持平，今年將面臨很多聯邦政府財...
加州參議員威善高表示，去年加州面臨的500億赤字已持平，今年將面臨很多聯邦政府財政削減的壓力。（記者李怡/攝影）
加州參議員威善高表示，去年加州面臨的500億赤字已持平，今年將面臨很多聯邦政府財...
加州參議員威善高表示，去年加州面臨的500億赤字已持平，今年將面臨很多聯邦政府財政削減的壓力。（記者李怡/攝影）

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