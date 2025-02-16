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加州的Tiktok博主用Trader Joe’s雞蛋孵出小雞

記者徐蓓蓓╱舊金山即時報導
一位加州的tiktok博主在平台上分享了自己用在Trader joe’s 超市買來的雞蛋孵出小雞的視頻。 （取自Tiktok平台）
一位加州的tiktok博主在平台上分享了自己用在Trader joe’s 超市買來的雞蛋孵出小雞的視頻。 （取自Tiktok平台）

近日一位加州的Tiktok博主在平台上分享了自己用在Trader Joe’s 超市買來的雞蛋孵出小雞的視頻引起關注。有網友表示，迫不及待要自己也買來試驗。也有網友說，覺得不敢再吃這家超市買來的雞蛋了。

這位博主在視頻中說，雞蛋放在孵化器裡21天之後，孵出了8隻小雞。還分享了自己的小孩見證小雞破殼，輕輕觸碰蛋殼的過程。也有一隻短視頻分享捏捏毛茸茸可愛黃色小雞的畫面。

視頻走紅之後，面對各種不同的聲音，這位博主說自己被這麼多關注驚到了，又發布一隻視頻詳細解釋了這件事的前因後果。事情起源於她有一天在Trader Joe’s 超市，看到一盒寫著「fertile egg （受精雞蛋）」的字樣的雞蛋。從視頻畫面上看，雞蛋包裝上寫著「一打大隻白殼A級」、「散養」、「受精雞蛋」字樣。下方標註的價格是4.49美元。

這位自稱叫做「凱特（Kate)」的博主說，自己當時想知道雞蛋放到冰箱裡以後還能不能孵化。她用谷歌搜索後，很快就覺得應該可以。於是她就在亞馬遜上買來孵化器，把放在冰箱裡保存的雞蛋放進去。

她和小孩每天晚上都會用手電照雞蛋來觀察雞蛋胚胎的變化，漸漸可以看到小雞的心跳，最後她放進去的11個雞蛋在超級盃星期天孵出了8隻小雞。她說整個過程相當棒，「簡直比今年的超級盃還要精采。」

雞蛋 超級盃 加州

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