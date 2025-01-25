北加南灣接連發生兩起火災 一寵物貓遇難

周三下午，聖荷西消防局接獲Los Gatos-Almaden Road 2400號街區的公寓樓發生火災（取自聖荷西消防局X）

本周南灣地區接連發生兩起火災，造成多人受傷，數名居民流離失所，並有一隻寵物 貓不幸喪生。

1月21日晚上，金寶市Union Avenue 300號街區的一棟兩樓公寓發生火災。根據聖塔克拉拉縣消防局的報告，消防員於當晚6時37分接獲報警，並在火勢蔓延至8時前成功撲滅大火。

火災共波及六個單位，其中四個單位被毀。三名居民和一隻寵物狗在火災中成功獲救，一名居民被送往醫院接受治療，另有一隻寵物貓不幸喪生。

1月22日下午聖荷西 消防局接獲Los Gatos-Almaden Road 2400號街區的三級火警報警。火災發生在一棟兩層公寓的二樓，並迅速蔓延至頂樓。聖荷西消防局表示，消防隊員迅速趕到現場，並將建築內的居民成功疏散。

該公寓社區由三棟獨立建築組成，其中兩棟受到火災波及。最初，消防局報告指出火災使其中一棟建築的五個單位無法居住，並損壞了第二棟建築的兩個單位。然而，隨後的更新顯示，實際上共有八個單位被認定為無法居住。一些居民流離失所，但具體人數尚未確定。雖然尚未報告有任何人身傷亡，但一隻貓在火災中受傷。