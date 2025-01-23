2025 年年有魚過好年 康寶食品漁貨大促銷

「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品提供）

年節即將到來，康寶食品（Combo Market）推出超多優惠商品，讓大家「辦年貨、迎春節 」，「2025 年年有魚過好年」。除了海鮮外，這次還有許多來自台灣的家鄉味年貨，都在康寶門市可供選購。1月25日、26日康寶食品在庫比蒂諾永和超市也有龍虎斑、午仔魚等豐富魚品試吃攤位，歡迎灣區 民眾現場選購。

康寶食品為推廣台灣優質農漁產品，積極地將台灣農漁產品推向主流市場，這波「辦年貨、迎春節」及「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨，有大家熟知的龍虎斑、午仔魚，還有日前大力推廣的台灣綠竹筍，「2025 年年有魚過好年」網站上還有龍虎斑、鯧魚、海鮸全魚，以及來自迪化街60年老店林貞粿行年糕等多項商品優惠。

台灣石斑魚享譽全球，最主要原因就是石斑魚之前連續兩年成為台灣駐美代表處在華府 雙橡園舉行的國慶酒會上的佳餚，因此石斑魚又被稱為「國宴魚」，而能夠一手將石斑魚從台灣運送到美國各處，甚至從西岸到東岸華府雙橡園，背後努力的推手就是康寶食品。

而午仔魚也是康寶在美國熱銷商品。康寶食品表示，台灣民間俗諺「一午二鮸三嘉鱲」或「一午二鯧三白腹」，無論順序是什麼，第一名全都是「午」，也就是午仔魚，魚肉口感細嫩，是台灣高經濟價值魚種，料理方式無論是清蒸、油煎或薑絲湯，都很美味，油脂多、肉質軟嫩、營養價值高，非常適合有小孩的家庭料理。

無論是龍虎斑還是午仔魚，甚至是更多康寶的其他商品，1月25日、26日在庫比蒂諾永和超市（地址：10122 Bandley Dr, Cupertino, CA 95014）皆有試吃活動，現場也有許多特價商品值得採購。之前暢銷的台灣綠竹筍，最新一批貨已到美國，同步在永和超市上架，現推出活動買兩包就送一條台灣元氣一番沙拉醬，數量有限，先買先贏。