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2025 年年有魚過好年 康寶食品漁貨大促銷

記者江碩涵／聖荷西即時報導
「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品提供）
「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品提供）

年節即將到來，康寶食品（Combo Market）推出超多優惠商品，讓大家「辦年貨、迎春節」，「2025 年年有魚過好年」。除了海鮮外，這次還有許多來自台灣的家鄉味年貨，都在康寶門市可供選購。1月25日、26日康寶食品在庫比蒂諾永和超市也有龍虎斑、午仔魚等豐富魚品試吃攤位，歡迎灣區民眾現場選購。

康寶食品為推廣台灣優質農漁產品，積極地將台灣農漁產品推向主流市場，這波「辦年貨、迎春節」及「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨，有大家熟知的龍虎斑、午仔魚，還有日前大力推廣的台灣綠竹筍，「2025 年年有魚過好年」網站上還有龍虎斑、鯧魚、海鮸全魚，以及來自迪化街60年老店林貞粿行年糕等多項商品優惠。

台灣石斑魚享譽全球，最主要原因就是石斑魚之前連續兩年成為台灣駐美代表處在華府雙橡園舉行的國慶酒會上的佳餚，因此石斑魚又被稱為「國宴魚」，而能夠一手將石斑魚從台灣運送到美國各處，甚至從西岸到東岸華府雙橡園，背後努力的推手就是康寶食品。

而午仔魚也是康寶在美國熱銷商品。康寶食品表示，台灣民間俗諺「一午二鮸三嘉鱲」或「一午二鯧三白腹」，無論順序是什麼，第一名全都是「午」，也就是午仔魚，魚肉口感細嫩，是台灣高經濟價值魚種，料理方式無論是清蒸、油煎或薑絲湯，都很美味，油脂多、肉質軟嫩、營養價值高，非常適合有小孩的家庭料理。

無論是龍虎斑還是午仔魚，甚至是更多康寶的其他商品，1月25日、26日在庫比蒂諾永和超市（地址：10122 Bandley Dr, Cupertino, CA 95014）皆有試吃活動，現場也有許多特價商品值得採購。之前暢銷的台灣綠竹筍，最新一批貨已到美國，同步在永和超市上架，現推出活動買兩包就送一條台灣元氣一番沙拉醬，數量有限，先買先贏。

康寶門市為了這波年節特賣活動，並推出海鮮及各種台灣家鄉味年貨，其中還有來自迪化街60年老店林貞粿行年糕，符合年節的氣氛，歡迎消費者到門市逛逛選購。南灣門市地址為21739 Stevens Creek Blvd, Cupertino；東灣門市地址為39668 Cedar Blvd, Newark，優惠活動請依各店公布內容為準。

「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品...
「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品提供）
台灣石斑魚享譽全球，肉質鮮嫩有彈性，膠原蛋白豐富。（康寶食品提供）
台灣石斑魚享譽全球，肉質鮮嫩有彈性，膠原蛋白豐富。（康寶食品提供）
「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品...
「2025 年年有魚過好年」活動，主打產品是來自台灣的各種美味農漁貨。（康寶食品提供）
（必用）康寶門市為了這波年節特賣活動，推出迪化街60年老店林貞粿行年糕，符合年節...
（必用）康寶門市為了這波年節特賣活動，推出迪化街60年老店林貞粿行年糕，符合年節的氣氛。（康寶食品提供）
年節即將到來，康寶食品（Combo Market）推出超多優惠商品，讓大家「辦年...
年節即將到來，康寶食品（Combo Market）推出超多優惠商品，讓大家「辦年貨、迎春節」。（康寶食品提供）
年節即將到來，康寶食品（Combo Market）推出超多優惠商品，讓大家「辦年...
年節即將到來，康寶食品（Combo Market）推出超多優惠商品，讓大家「辦年貨、迎春節」。（康寶食品提供）
午仔魚是康寶在美國熱銷商品，台灣民間俗諺「一午二鮸三嘉鱲」，第一名就是午仔魚。（...
午仔魚是康寶在美國熱銷商品，台灣民間俗諺「一午二鮸三嘉鱲」，第一名就是午仔魚。（康寶食品提供）

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