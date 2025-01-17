「金錢買一切 我們多了1億」4細節勾勒盛桃賄賂圖

起訴書顯示，中間人短訊寫著，「我們可能因此而坐牢，卻更富有了，多了1億元。」（記者劉先進╱翻攝）

聯邦檢察官北加辦公室提供給本報的起訴書，詳細勾勒屋崙 前市長盛桃犯案的四大細節。盛桃、盛桃男友瓊斯和楊子忠、楊英雄父子及其為遊民建造的住房公司，透過中間人及共謀者，進行賄賂和利益輸送。楊氏父子和共謀者的對話露骨而大膽，起訴書寫著，中間人說：「盛桃（承諾市府）會購買100單元住房。」此人還表示，「我們可能因此而坐牢，卻更富有了，多了1億元。金錢收買一切。」

利益輸送中的一個關鍵人物充當中間人作用。起訴書用「共謀者（co-conspirator）」形容，並未提供姓名。舊金山紀事報表示，共謀者的描述，與屋崙商人華雷斯（Mario Juarez）相符，他與楊家關係密切，直到去年發生一場備受矚目的爭執。但華雷斯在17日未被起訴。楊氏父子擁有起訴書中頻繁出現的住房公司Evolutionary Homes，該公司2022年9月成立，華雷斯被列為組織者。

屋崙市11月公佈數百份文件，顯示盛桃直接協助Evolutionary Homes的代表，後者正在遊說市政府撥款9000萬元，用於建造300單元集裝箱式小戶型住宅，但計畫最終流產。

本報記者發現，起訴書中至少提供四大細節，還原利益輸送的詳細狀況。第一，楊家賄賂盛桃和男友瓊斯，是透過這位共謀者，楊家所有的回收公司，匯款7萬5000元給共謀者，設計打印信件等郵件，用來攻擊盛桃競選市長的對手，進行負面競選活動。

第二，楊氏父子透過共謀者帳戶，給瓊斯郵寄9.5萬元的支票 ，用來支付他在垃圾回收公司不存在的薪酬。作為交換，盛桃利用他的影響力，指定一位高級別的城市官員，有利於回收公司和住房公司。

第三，2022年10月7日共謀者與盛桃見面，討論一些事宜，包括盛桃同意在幾筆官方交易中發揮影響力，並在她成為市長時採取官方行為，包括屋崙從該住房公司購買住房單元，以換取盛桃的利益，包括資助和執行針對盛桃政治對手的負面政治郵件活動，以及直接向瓊斯支付財政款項。在短信對話中，共謀者對楊英雄說，「和盛桃見面了，她（承諾市府）將購買100單元住房，價值3000萬元。」

第四個細節是，2022年11月18日楊英雄與共謀者短訊，很明顯盛桃將勝選成為市長，另一人（即官善貞）將贏得阿縣地檢長職位。共謀者說，「所以我們可能會進監獄...但我們更富有了，多了1億元。」楊英雄說，「金錢收買一切（Money buys everything）。」共謀者說，「你是對的...我們將『回收公司』合同延長10年。」不過，起訴書未說明1億元是指什麼內容。