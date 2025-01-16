聖馬縣吸取洛杉磯經驗 強化災害應對

聖馬刁縣議員在縣議會會議上提出現在正式要吸取洛杉磯山火經驗，強化本縣災害應對的時候。 （Davis Spencer/ Unsplash)

日前聖馬刁縣議員在縣議會會議上提出現在正式要吸取洛杉磯 山火經驗，強化本縣災害應對的時候。

第3區縣議員穆勒（Ray Mueller)表示：「在聖馬刁縣，南加 肆虐的火情讓我們心情沈重。我們從民選官員和居民處聽到的聲音，特別是從鄉村未建制地區聽到的聲音非常清晰：必須現在行動來強化我們應對這種程度災害的能力。我敦促縣議會創立專門委員會，來學習南加經驗和評估我們應對災害能力。」

穆勒還表示，確保災難降臨是不只是應對而是做好準備是所有人共同的責任，要保衛社區，減少災害衝擊，比過去更加有韌性。

縣議員斯皮爾（Jackie Speier)要求，加州消防廳和其他現場應急人員就該縣目前應對災害的準備水平和提升安全的舉措對向縣議會做報告。

斯皮爾表示：「南加失去的生命和遭受的損失讓我心碎。但和南加的鄰居一樣，聖馬刁縣也很容易發生嚴重的野火。本縣有很多類似寶馬山那樣的地帶。讓我們以此為戒，提醒自己可以也必須要提升本縣的災害應對水平。」

斯皮爾建議在全縣境內開展行動，與地方市議會合作，幫助房主加強房屋放火，並在住宅周圍留有防禦性空間。他說，有些城市已經在開始幫助居民了，但還需要確保所有城市和未建制地區都做好準備。

聖馬刁縣有數千人居住在山林或開闊地帶，通過各種準備和撤離計畫確保這些人的安全很關鍵。

隨著氣候變遷 導致地球暖化，急難救助規畫人員也在升級應急準備和響應計畫， 擔心夏季霧氣幫忙保持濕潤的植被會在勁風的作用下變成火海。氣候變遷還讓閃電擊中北部山林的危險增高。

斯皮爾說，急難救助規劃需要評估整個響應系統，包括確保在需求巨大和停電的狀況下也有足夠的水源。「我們需要檢測消防栓的水壓和水泵備用電池以防停電。」

縣急難管理部主任達波卡（Shruti Dhapodkar)表示：「考慮到南加發生的悲劇，我們支持縣議會重新評估本縣境內應急準備能力。這些事件也怵目驚心地提醒每個人自我檢查個人的應對計畫。」

聖馬刁縣消防部門已經輸送超過150名消防員還有消防車和其他滅火設備不分晝夜在洛杉磯協助滅火。