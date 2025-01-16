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罕見白色虎鯨驚現加州海岸 全球不到十頭

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
太平洋近海探險隊（Pacific Offshore Expeditions）在Instagram上發帖稱，在聖塔巴巴拉附近發現一頭被命名為弗羅斯蒂（Frosty）的白色虎鯨。（截取自Pacific Offshore Expeditions發布的影片）
太平洋近海探險隊（Pacific Offshore Expeditions）在Instagram上發帖稱，在聖塔巴巴拉附近發現一頭被命名為弗羅斯蒂（Frosty）的白色虎鯨。（截取自Pacific Offshore Expeditions發布的影片）

據沙加緬度蜂報報導，加州海岸附近發現了一種「極為罕見」的海洋生物。

太平洋近海探險隊（Pacific Offshore Expeditions）在Instagram上發帖稱，在聖塔巴巴拉附近發現一頭被命名為弗羅斯蒂（Frosty）的白色虎鯨，與它在一起的還有其他六頭虎鯨。

影片顯示，弗羅斯蒂和其他虎鯨與一些海獅玩著「貓捉老鼠」的遊戲，但由於無法解釋的原因，海獅並未受到傷害。

Facebook帳號天空天使無人機（Sky Angel Drone）1月14日發帖稱，像弗羅斯蒂這樣的白色虎鯨對「愛好者」而言是夢寐以求的珍品。全球已確認的白色虎鯨「不到十頭」，且「僅有少數幾頭被記錄」。

根據天空天使無人機和國家公園管理局（National Park Service）的說法，弗羅斯蒂被認為患有白變，意味著它的色素沉著降低，但不像完全失去色素的白化動物。

其他著名的白色虎鯨包括2012年在俄羅斯附近發現的「冰山」（Iceberg），生活在20世紀70年代圈養的雌性虎鯨「奇莫」（Chimo），以及在英屬哥倫比亞發現的灰白色虎鯨「Tl’uk」。

根據國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的數據，雄性虎鯨的平均壽命為30至60歲，雌性虎鯨的平均壽命為50至90歲。此外，虎鯨具有高度的社交性，能夠利用水下聲音進行覓食和交流。

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