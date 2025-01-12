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加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

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加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷南灣地區是北美波霸（boba)奶茶店最集中的地區之一，幾乎每個月都有新的奶茶品牌店開張。為了打開市場，店家的行銷方法也是不斷推陳出新。近日，聖荷西市一家新開奶茶店推出與「波點女王」、日本前衛藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的聯名合作系列，瞬間賣爆。

這次聯名主要靈感來自波霸奶茶中，黑色的大顆珍珠類似草間彌生經典的金色南瓜作品上黑色的波點。聯名的主題也叫做「世界充滿波點」（Bobo to the World)。

此次聯名的產品共有四款，包括黑色茶杯的黑糖波波奶茶和黑糖波波牛奶，以及黃色茶杯的芒果葡萄柚茶飲和抹茶波波奶昔。茶杯都印有草間彌生經典波點南瓜圖案。此外還有咖啡杯和鑰匙圈等相關周邊。有顧客表示，會留下聯名的奶茶杯作筆筒。

據悉，這家奶茶店去年底開業，聯名產品上周四上線發售。當天就有很多人去店內購買。周五一早有顧客趕到店內，就被告知，咖啡杯和鑰匙圈等周邊已經售罄。而聯名款的產品專用的塑料杯包裝存貨也不多，賣完即止。不過到店顧客如果穿戴有波點元素，會有優惠。

到周六早上，奶茶店外就大排長龍。其所在的廣場連車子都開不進去，找停車位都要等很久。

草間彌生一生飽受精神疾病困擾，但她的作品卻大膽鮮豔，以廣泛的原點圖案和無限裝置而聞名。不僅受到世界各地人們的喜愛，尤其受到時尚界的追捧。2023年與路易威登的聯名更是大獲成功。

奶茶店聯名的靈感來自草間彌生的經典難關系列。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）
奶茶店聯名的靈感來自草間彌生的經典難關系列。 （記者徐蓓蓓╱翻攝）

咖啡 矽谷 聖荷西

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