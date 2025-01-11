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舊金山都會區的駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

編譯廖宜怡／即時報導
根據最新交通數據，舊金山都會區現在通勤時段每行駛6哩平均需要25.6分鐘，為全美第二長。（美聯社）
根據最新交通數據，舊金山都會區現在通勤時段每行駛6哩平均需要25.6分鐘，為全美第二長。（美聯社）

數據顯示，隨著上班族陸續返回辦公室工作，舊金山都會區交通狀況日益惡化，市區街道車輛行駛速度明顯變慢。儘管許多駕駛人抱怨舊金山都會區交通變差，但舊金山紀事報報導，一些人覺得還沒有糟到無法容忍的地步。

來自中半島聖布魯諾（San Bruno）的通勤者尼可拉斯（Mark Nicolas）表示，感覺還好，雖然他經歷過尖峰時刻的塞車狀況，曾考慮過改搭BART（灣區捷運）上班，但後來想到昂貴的票價、遊民和一些他聽過的恐怖故事，最終還是放棄。

隨著新冠疫情消退，灣區道路和高速公路的交通流量儘管沒有回復到疫前令人難以忍受的地獄程度，但持續穩步增加，這一成長趨勢可從荷蘭科技公司TomTom公布的最新交通數據看出。

TomTom的數據顯示，在舊金山都會區所謂的「城市中心」（city center）或車輛行駛密度前20%高的地區，現在行駛6哩平均需要25.6分鐘的時間，為全美第二長，僅次於紐約市的30分鐘。根據此數字計算，舊金山都會區駕駛人每年要在車陣中浪費81小時，相當於整整兩周的工作時間。

灣區委員會（Bay Area Council）公共政策副總裁羅波（Emily Loper）表示，她對灣區行車速度變慢並不訝異。她說，TomTom的舊金山數據與灣區許多企業實施的重回辦公室政策相符。

羅波說：「高速公路壅塞數據表明，我們需要提供居民更多通勤方式選擇，以便讓本地交通變得更安全、清潔、可靠和舒適。」

交通官員原本寄望舊金山經濟復甦能增加BART和Muni的客流量，但結果讓他們失望。數據顯示，Muni去年12月工作日的客流量約為2019年的70%，BART在舊金山市中心站的客流量約只有2019年的三分之一。

觀察人士認為，舊金山交通擁擠程度變高是個好兆頭，意味著有愈來愈多人前往辦公室上班、到市中心購物、吃飯。大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）代理主席約瑟夫維茲（Nick Josefowitz）說：「回歸舊金山的人次每個月都在增加，我們必須加快這一趨勢。」

約瑟夫維茲不擔心道路車輛激增的問題，但認為BART和Muni若開始削減服務才是真正的交通災難，可能導致整個地區的交通陷入死亡螺旋。

舊金山 灣區 大都會

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