華裔社區對新市長羅偉的期待：新政帶來新希望。圖為出席就職典禮的華裔社區代表。（記者李怡╱攝影）

羅偉 （Daniel Lurie）8日正式宣誓就任舊金山 市第46任市長，華裔 社區對這位新領導人寄予厚望，期待他能以務實行動解決舊金山面臨的諸多挑戰，讓城市重回繁榮。從醫療到安全，再到文化傳承。他們期待羅偉市長帶來真正的改變，為這座國際化都市注入新的活力。

醫療公平是華裔社區對羅偉政府最核心的期待之一。在競選期間，羅偉曾到訪東華醫院，與醫院管理層討論華裔社區的醫療需求，並高度肯定了該機構多年來為弱勢群體提供的基層醫療服務。他承諾將幫助華裔社區改善醫療資源分配，讓更多居民能夠獲得負擔得起的醫療保障。

東華醫院院長張建清表示，希望羅偉政府將更多資源投入基層醫療，改善老年人、新移民和弱勢群體的健康服務。同時，期待市政府能推動與社區醫療機構的合作，進一步完善舊金山的公共健康體系。

安全與住房：讓城市更安心宜居

公共安全和住房危機是舊金山長期存在的問題，也是華裔社區的主要關切。針對亞裔仇恨犯罪增加的情況，許多華裔居民希望羅偉政府能加強執法，確保社區安全，同時促進執法部門與不同族裔社區的合作，重建信任。

住房方面，羅偉在就職典禮承諾，在上任100天內，會切實推動增加住房建設工程。緩解住房短缺對低收入家庭的壓力。華裔居民期待，他能優先解決這一問題，讓更多家庭能夠安心立足舊金山，改善生活質量。

作為舊金山多元文化的一部分，華裔社區受訪者期待新市長能繼續支持華埠的發展，保護當地的文化遺產，並促進小型商家的復甦與繁榮。在羅偉的就職典禮上，舞龍舞獅等華裔傳統表演突顯了他對文化多樣性的重視，也讓華裔居民對未來充滿信心。

出席就職典禮的華裔領袖、慈善家劉文采（Margaret Liu Collins）表示，自己在羅偉競選期間就是其支持者。他了解羅偉最突出的能力是，可將服務舊金山的願景轉化為可執行的計畫與工作步驟。期待他在執政期間致力於為舊金山做出改變的承諾。

華裔傑出商界代表吳寶淳（Charles Wu）表示，羅偉市長在競選演講和就職演說中說出了城市的關鍵痛點。希望他的熱情和真誠能夠將這座城市變成一個安全、充滿活力和繁榮的城市，讓所有人都感到自豪，並成為全球遊客想要參觀的頂級城市。

華裔藝術家古銑賢表示，舊金山是世界名城。希望民心思變的企求下，這位新市長行新政、新作為，為市政帶來新氣象，為市民帶來新希望。

根據受訪華裔民眾的願景表示，無論是解決安全和住房問題，還是推動文化和經濟繁榮，華裔社區已準備好與新市長一起努力，共同創造一個更加安全、多元、繁榮的未來。