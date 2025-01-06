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桑尼維爾市議會第一次出現亞裔多數

記者徐蓓蓓╱桑尼維爾即時報導
桑尼維爾市是非常多元的社區。（記者徐蓓蓓╱攝影）
桑尼維爾市是非常多元的社區。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據「聖荷西焦點」（San Jose Spotlight）報導，去年11月選舉產生的新的桑尼維爾市議會，將第一次形成亞裔和女性代表多數。新當選的第四區代表張良安（Charlsie Chang)，第六區代表黎愛琳（Eileen Le，音譯），再加上現任市議員塞爾（Linda Sell），現任副市長斯理尼瓦山（Murali Srinivasan），均為亞裔。「焦點」認為，這反映出該市的人口結構現狀。

基於2020的人口普查數據，桑尼維爾人口有15萬5805，其中半數是亞裔。塞爾對媒體表示：「市議會的組成越多元，就越能代表更廣泛的社區，做出的決定也更能代表多元的社區。」她指出，分區選舉的作法，讓競選市議會議員變得更加容易，也是近幾年來該市民選官員變得更加多元的原因。

據悉，桑尼維爾市議會改為分區選舉之後，塞爾在2022年成為該市議會第一位亞裔女性代表，斯理尼瓦山也在同年當選為該市議會第一位印度裔代表。

張良安，表示自己和黎愛琳都有雙語能力。自己除了英文還可以說國語，而黎愛琳可以說越南語。兩人可以很好的利用自己的語言優勢和更多的選民連結。她說，自己會走進公園和居民交談，聆聽他們的心聲。還看到選區內很多來幫子女照顧小孩的老人家。但桑尼維爾的城市設計以汽車出行為中心，對於老人家來說非常不便，希望可以通過推動公共交通來改變這一狀況。

居住在桑尼維爾市的科技工作者章先生表示，自己之前並不太關心地方政治。但是這次當選的市議員中有年輕的亞裔面孔，讓他感到很親切，也好奇這些新當選市議員會給城市帶來怎樣的改變。這種關切，也讓他開始更關注自己所生活和工作的城市，而不再只是聚焦於工作這一項內容。

亞裔 人口普查 越南

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