鋼琴家王羽佳將聯手舊金山交響樂團 新春特別演出致敬亞裔文化

王羽佳以技藝精湛、風格大膽的演奏而著稱，曾被譽為「鋼琴界的搖滾明星」。（舊金山交響樂團提供）

中國鋼琴家王羽 佳將於2月13日至16日攜手舊金山交響樂 團，聯手音樂總監、指揮家薩洛寧（Esa-Pekka Salonen），演出兩場鋼琴協奏曲。這將是王羽佳首次在舊金山演繹芬蘭作曲家勞塔瓦拉（Einojuhani Rautavaara）的「第一鋼琴協奏曲」，同場還將帶來拉威爾的「左手鋼琴協奏曲」，以及德布西的「管弦樂印象曲」。

王羽佳以技藝精湛、風格大膽的演奏而著稱，曾被譽為「鋼琴界的搖滾明星」。這位來自北京的鋼琴家自幼展露音樂天賦，後來於寇蒂斯音樂學院深造。她的演奏風靡全球，不僅贏得了觀眾的喜愛，還獲得諸多榮譽，在連年獲格萊美獎提名後，終於在2024年斬獲葛萊美最佳古典器樂獨奏獎，成為中國鋼琴演奏家獲獎第一人。

主辦單位表示，本次演出中，王羽佳將挑戰技巧性極高的「左手鋼琴協奏曲」。作品原為一戰中失去右臂的鋼琴家保維特根斯坦（Paul Wittgenstein）所委託創作。她還將首次在舊金山演繹勞塔瓦拉的作品，這位芬蘭作曲家以其後現代風格和表現力著稱。

此外舊金山交響樂團還將於2月8日舉行一年一度的農曆新年音樂會，慶祝蛇年。今年適逢農曆新年音樂會舉辦的25周年，特別策畫了一場融合多元亞裔藝術家的盛大表演，由指揮家Francesco Lecce-Chong領銜。

音樂會曲目包括黃安倫的「塞北舞曲」、周天的「靛青」以及李書穎為交響樂團創作的全新作品首演。琵琶演奏家吳蠻將帶來趙季平的「琵琶協奏曲第二號」。助理首席大提琴家楊濤則將演繹經典的「梁祝協奏曲」。音樂會以李煥之的「春節序曲」壓軸。

音樂會當日下午4時起，大堂將舉行包括舞獅、書法和糖藝等活動，。音樂會結束後，貴賓晚宴則於Zellerbach排練廳舉行，為支持者提供與藝術家交流的機會。

農曆新年音樂會票價從49元至119元不等，VIP晚宴套餐包括高級席位及晚宴入場券。