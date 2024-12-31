中午也能迎新年 巴洛阿圖「除夕午間」傳遞節日歡樂

民眾一起迎接新年倒計時。（記者龔玥╱攝影）

隨著新年的腳步臨近，矽谷 巴洛阿圖的圖書館 12月31日以一場獨特的「除夕午間」活動為居民拉開慶祝帷幕。這場特別活動主打適合全家共用的歡樂氛圍。

活動的一大亮點，是中午倒計時以及「泡泡掉落」（Bubble Drop）環節，為孩子們提供一種在白天感受新年慶祝氛圍的方式。主辦方表示，這種新穎的倒計時體驗希望讓家庭尤其是年幼的孩子們也能參與到迎接新年的歡樂中，而無需等到深夜。

除了備受期待的中午倒計時和泡泡表演，活動現場還精心安排了多個家庭互動環節，打造了一個其樂融融的慶祝氛圍。孩子們可以參與兒童手工製作和新年繪畫角，也能盡情享受為不同年齡段設計的趣味小遊戲。

為了讓小朋友們更加投入慶祝，圖書館特別準備了適合孩子的零食，每個孩子入場時都可以領取。現場還布置了溫馨的拍照區，提供各種有趣的道具，包括新年帽子和彩色眼鏡，供家庭合影留念。此外，孩子們還可以使用塗色紙和蠟筆，描繪各種精心設計的新年圖案，盡情發揮想像力。

活動現場洋溢著歡樂的氣氛，孩子們追逐打鬧、笑聲不斷，而家長們則借機寒暄交流，或與家人和朋友合影擁抱，共用這珍貴的時刻。圖書館的工作人員熱情地參與到慶祝活動中，與大家互動，傳遞新年的祝福。整個活動始終伴隨著輕快的背景音樂，為現場增添了幾分節日的歡快。

居民們對此活動反應熱烈。有家長表示，這種白天慶祝活動不僅適合孩子們，也為忙碌的家庭提供了方便的參與機會。

一位家長說：「我家的孩子還很小，很難熬到午夜倒計時，這種白天的慶祝活動真的太適合我們了，既有趣又充滿意義。」

活動於當天上午11時30正式拉開帷幕，伴隨著歡聲笑語，現場逐漸升溫。經過半小時的熱鬧互動，大螢幕開始播放30秒的倒計時。氣氛瞬間高漲，有的家長將孩子舉過頭頂，期待這一特殊時刻的到來。