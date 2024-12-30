禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

每逢節假日，各大超市都會加大食品和日用品的供應，以滿足消費者的節日需求。而灣區的消費者不難發現，自進入12月後，貨架上的雞蛋 常常空空如也，「搶雞蛋」變成每日購物的優先事項。受困於禽流感 肆虐而導致的蛋類供應短缺，不少超市還被迫祭出限購、加價等條令。

記者30日上午直接走訪位於舊金山 和南舊金山的好市多（Costco），雖然保持著正常的雞蛋供應，但根據現場顧客反應，斷貨情況時有發生；位於舊金山日落區的兩家Safeway超市，除冷藏雞蛋液（Egg White）仍有供應外，整盒雞蛋已斷貨數日。

位於密爾布瑞的Trader Joes，在中午時分貨架上只剩下四、五盒雞蛋，且盒內都是有破損、殘缺的雞蛋。其他超市如Whole Foods等，都貼有限制單次購買二、三盒的規定。

Safeway售貨員Lucy表示，雞蛋短缺已經持續了好一陣子了，她甚至已經習慣冷藏雞蛋液的味道，「這已經是超市連續第三天雞蛋缺貨的情況了，實際上那些冷凍雞蛋液的味道也很棒，最重要的是它可以買得到。」

H5N1型禽流感病毒（Bird Flu）自2022年2月爆發以來，以極快的速度橫掃美國畜牧業。根據CDC在12月發布的數據，已有超過1.28億隻商業禽類因感染病毒而被捕殺，嚴重影響肉類、蛋類的日常供應。近期在路易斯安那州還發現全美首例禽流感病毒感染人類導致重症的案例，威脅到普通居民的食品和身體健康。

進入12月以來，灣區包括沙加緬度、麥賽德、蘇諾瑪、蒙特瑞、杜拉瑞等多個縣市的商業農場，被發現禽流感傳播。粗略統計，僅12月灣區受影響的禽類已接近2百萬隻。

根據美國勞工局公布數據，2024年11月每盒（12顆）雞蛋的價格上漲到3.65元，較去年同期上漲37.5%，而三年前這一數字僅為1.71元。私人評估公司NerdWallet統計，加州每盒白雞蛋的平均價格為5.11元。

NerdWallet分析，禽流感和通貨膨脹都是雞蛋價格上漲的因素，同時根據加州選民在2018年通過一項投票提案，提高了農場的動物福祉標準，即該州只能銷售無籠蛋（Cage Free Egg），當加州爆發大規模禽流感，全國無籠蛋的存量受到很大的打擊。

進入秋季和冬季，烘焙產業的季節性大熱，也增加了市場對雞蛋的需求，而飆漲的雞蛋價格讓許多小商業主蒙受損失。

位於南舊金山市中心的J&J烘焙房老闆對本報表示，雞蛋如今的進貨價幾乎是疫情前的兩倍，「你能有什麼辦法呢？雞蛋是最重要的原材料，無論多貴你也不得不買。」老闆說，「對我們當然有影響，而我們不能提高蛋糕的售價，這更會嚇跑顧客。」

烘焙房老闆感嘆，疫情後所有日用品的成本都在上漲，不光是雞蛋這一個品類，但普通民眾除了買單似乎沒有更多的辦法。