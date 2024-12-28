聖荷西警局公布人口販運案細節 竟與華人有關

嫌犯Zhen Wang。（聖荷西警局提供）

聖荷西 警察局（SJPD）宣佈，警方在經過長達一個月的深入調查後，12月20日在聖荷西一處住宅執行搜查令，成功破獲一個涉及性交易的非法場所，救出兩名女性受害者，並逮捕了一名涉嫌販賣人口的華裔男子。

據警方透露，這名44歲的嫌犯名為Zhen Wang，他被指控經營非法住宅妓院，涉嫌「拉皮條」和「人口販運」等多項罪行。警方在現場查獲了大約一萬美元的現金，同時發現了兩名成年女性受害者。

受害者目前已獲得聖荷西相關機構的資源和幫助，以支援她們從性交易中解脫並重建生活。警方強調，這一成功行動不僅保護了兩名受害者，還阻止了進一步的犯罪行為，並對販運人口的犯罪分子發出了強烈警告。

此次行動由聖荷西警察局人口販運特別工作組（HTTF）主導，並聯合多個執法單位共同完成。這些單位包括SJPD暴力犯罪 執法小組、美國國務院 外交安全服務處，以及聖克拉拉縣執法部門調查人口販運工作組。

在社區線索的幫助下，HTTF 工作組對嫌疑人及其活動展開了詳細的調查和監視，最終鎖定了犯罪地點，並決定採取果斷行動。12月20日，警方突襲了位於聖荷西南部的一處住宅，成功解救了受害者並逮捕了犯罪嫌疑人。