我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

一塊麵團多重玩法Trader Joe's麵團解鎖春節美食新可能

記者龔玥╱聖荷西即時報導
Trader Joe’s 麵團一直受到歡迎。（記者龔玥/攝影）
Trader Joe’s 麵團一直受到歡迎。（記者龔玥/攝影）

春節將至，在北美生活的華人總希望用美食喚起對家鄉的思念。然而許多傳統點心和家常小吃的製作，常常因材料難覓或技術複雜而讓人望而卻步。Trader Joe's 火爆多年的Pizza Dough麵團此時可以派上用場了，這款在美國人眼中用於製作披薩的神器，為華人打開了製作家鄉美食的更多可能性。

這款麵團的高濕度和含有酵母的特性，讓它非常適合做快手麵點，因為省去了揉麵和等待發酵的時間。它特別適合用來製作各種包子，尤其是生煎包。製作時需提前將麵團從冰箱中取出，在室溫下放置一段時間，讓其變得更加柔軟易操作，這樣可以避免高筋麵粉因彈性強而不斷回縮。

將麵團擀成長方形薄片後，均勻撒上蔥花或加入紅糖、黑芝麻，再捲起來切段，稍加整形後蒸熟，鬆軟香甜的花捲便大功告成。其他配料如芝士或香蔥醬也可以根據個人喜好自由添加，創造出獨具風味的點心。

油炸是傳統小吃中的經典技法，這款麵團同樣能輕鬆勝任。可以輕鬆製作油條是這一麵團在華人圈火爆的原因，只需將麵團切成條狀，兩條疊加，用筷子輕輕壓一下，然後直接放入熱油鍋中炸至金黃，鬆軟蓬鬆的油條就完成了。相似的做法還可以做糖餅，混合適量糖和少量麵粉（比例約為2比1）攪勻抹在麵團上，再隨意揉搓幾下，讓糖在麵團中揉開，分成幾段後擀成圓形，再在上面隨意畫幾下，下鍋油炸，就是香脆的糖油餅了。

如果愛餡餅，這款麵團也能滿足需求。取一塊麵團擀平，包入自己喜愛的餡料，例如牛肉、韭菜、蝦仁、土豆泥等，然後將收口捏緊。外面撒上一層白芝麻，鍋中放油以小火慢煎至兩面金黃，餡餅香氣撲鼻、皮酥餡嫩，吃上一口就找回家鄉的味道。

除了傳統的蒸煎炸，這款 Pizza Dough 麵團也可以用來創新。例如，將它用作燒餅的基礎麵團，搭配肉夾饃的餡料，或直接用烤箱烤制芝麻脆餅，帶來煥然一新的中西融合風味。

需要注意的是，從冰箱取出後，最好提前將麵團回溫至室溫，否則麵團過硬難以操作。製作中，如果麵團過黏，可以在表面撒少量幹麵粉，避免粘手，麵團本身是空白畫布，可以根據個人口味添加各種調味料或配料，從傳統點心到獨創西式融合美食，盡情發揮想像力。

麵團一般出現在冷藏區。（記者龔玥/攝影）
麵團一般出現在冷藏區。（記者龔玥/攝影）

華人 Trader Joe's

上一則

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

下一則

聖荷西警局公布人口販運案細節 竟與華人有關

延伸閱讀

中國民眾感嘆年關難過 官方提前布局春節維穩工作

中國民眾感嘆年關難過 官方提前布局春節維穩工作
賴當政衝擊？ 台商出席意願恐降 海基會春節聯誼規格減

賴當政衝擊？ 台商出席意願恐降 海基會春節聯誼規格減
Trader Joe's這款新零食 有人瘋搶有人掩鼻

Trader Joe's這款新零食 有人瘋搶有人掩鼻
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
禽流感影響 Trader Joe's「雞蛋荒」 多家分店被掃空

禽流感影響 Trader Joe's「雞蛋荒」 多家分店被掃空

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-28 01:20
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

西岸唯一 桑尼維爾入最熱房市前十 房屋均價突破200萬

2024-12-24 01:20
矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

除了馬斯克 矽谷科技界這些人也支持川普

2024-12-24 17:45
本次勝選，羅偉受到華裔民眾的廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

準市長羅偉直言：舊金山將發生重大改變

2024-12-23 01:20
屋崙保險業主管表示，與之前相較，屋崙汽車保費幾乎呈現級數上漲，並將保費上漲歸咎於費罪率與事故率。(圖取自屋崙警局臉書)

加州汽車保險費不斷上漲 灣區哪些城市付的汽車保費較高

2024-12-23 22:08

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年