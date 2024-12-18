聖荷西機場應對節日高峰有優惠 活動豐富氣氛好

還有Zoom等公司贊助，與聖荷西兒童探索博物館聯辦的兒童遊藝區，候機的小孩也不會無聊。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

繁忙的感恩節假期剛過去沒多久，聖荷西 國際機場就將引來聖誕假期的繁忙出行季。預計在12月19日到1月5日的18天內，機場將接待超過30萬名旅客。作為舊金山灣區最便捷和準點的機場，聖荷西機場在節日季的準點率在全美名列前五名。這個聖誕季，機場準備了很多活動和便利舉措，讓人們的出行更舒適。

從本周起直到12月23日，都會有身著維多利亞時代服飾的合唱團在機場航站樓表演聖誕頌歌。機場深受喜愛的療癒寵物 也會在航站樓出沒，散播快樂和節日的氣息。還可以參加給機場吉祥物小雞恩尼（Ernie)塗上顏色的比賽，贏取毛絨玩具，老少不限。

1月6號之前機場停車也有折扣。通過flysanjose.com/parking 預定Economy Lot 1停車塲的停車位每天只要15元。鑒於節日期間是客流高峰，強烈建議提前預定停車位，相關問題可致電408-441-5570。

此外還有如下出行小貼士：

為簡化登機程序，推薦出發前24小時網上預辦登機。大多數航空公司都允許乘客提前在網上登記行李，這可以加快通過辦票櫃檯的速度。只有隨身行李的旅客，如果有預先網上登機，可以直接跳過辦票櫃檯。

交通安全局（TSA)建議國內航班的乘客至少提前兩小時，國際航班的乘客至少提前三小到達機場。並且要確保熟悉交通安全局有關旅行的相關規定。

如果想快速通過安檢的話，旅客可以每天早6時到晚8時間利用聖荷西機場的CLEAR終端進行TSA預登記。無論是新註冊還是更新註冊都無需預約。