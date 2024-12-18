Waymo領跑無人駕駛計程車市場

乘客可自行調節Waymo無人駕駛出租車的溫度和音樂播放等。（記者李怡/攝影）

據科技媒體「The Verge」的報導，2024年在其他無人計程車公司不是停擺，就是因沒錢被迫關門的情況下，Waymo卻越做越大、越做越穩。

18日，Waymo 公布了一組亮眼的數字「400 萬」，這是它在鳳凰城、舊金山 和洛杉磯 ，提供的無人駕駛載客服務總數。整體加起來總載客數達到了 500 萬次，今年是成長最快的一年。務範圍已經累積到 500 平方英里，接下來，Waymo 還計劃進軍亞特蘭大和邁阿密，並計劃到日本測試。載客總時長 100 萬小時，幫助減少超過 600 萬公斤的二氧化碳排放。

Waymo 還給每位乘客準備了「年度回顧」，打開 Waymo One app 能看到自己的乘車數據，包含行駛的里程、減少的碳排放、還有最常去的地方。今年最熱門的地點分別是，亞利桑那州鳳凰城的天港國際機場、舊金山的渡輪大樓、洛杉磯的 The Grove 購物中心。預計未來機場服務果然是未來的大趨勢。

The Verge報導稱，雖然Waymo成績亮眼，但也不是沒有壓力。如監管問題、關稅影響，甚至政策的不確定性，都是接下來的挑戰。另外，高昂的成本也是硬傷。現在 Waymo 主打「高級叫車服務」，類似 Uber Black，搭載 Jaguar I-Pace 車型。目前每週提供 17.5 萬次載客服務，離回本還有段距離。此外，Waymo 的服務內容還不夠廣。目前它只有鳳凰城的機場接送，如果想在更多城市立足，還必須增加高速公路駕駛和其他城市機場接送服務，讓大家更方便地把 Waymo 當成日常代步工具。