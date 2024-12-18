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北加州中文學校聯合會「說一口好菜」創意影片大賽頒獎典禮落幕

記者龔玥╱聖荷西即時報導
全體獲獎人和主辦方合影。(記者龔玥╱攝影)
全體獲獎人和主辦方合影。(記者龔玥╱攝影)

加州中文學校聯合會日昨於南灣僑教中心舉辦「說一口好菜，小廚神創意影片大賽」頒獎典禮。現場播出了六組冠軍作品，參賽者以創意十足的表現贏得觀眾陣陣笑聲與熱烈掌聲。

本次大賽根據參賽者的年齡及類別共分為六組，分別為小學A組、小學B組、中學組、高中組、親子組及TCML組。參賽者以中文製作短片，展現料理過程中的創意和幽默，並將中文學習與生活樂趣相結合，充分體現了中文的實用性與趣味性。

比賽評審由公眾演說專家兼佛利蒙市議員邵陽、著名主廚李建軒以及專業主播章志彬共同擔任。他們表示，選手們的表現令人驚喜，每支影片都展現了參賽者對於中文學習和文化傳承的創新思考。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示：「選手們不僅展示了流利的中文表達，更將創意融入影片中，充分展現了學習中文的樂趣。從孩子們的作品中可以感受到他們對美食與文化的熱情，這樣的活動有助於傳承傳統文化，也給了孩子們一個發揮的舞臺。」

在頒獎儀式上，主辦方播放了幾組冠軍作品，這些創意影片引起了現場陣陣笑聲和熱烈掌聲。小選手們的幽默表現令人印象深刻，一些作品通過生動有趣的情節引得觀眾哈哈大笑；另一些則因小朋友們的天真表演讓全場忍不住驚呼「太可愛了！」

在頒獎後的採訪中，當被問及如何創作出如此富有創意的台詞時，選手們紛紛提到了家長的幫助。一些孩子坦言，家長在台詞設計、情節鋪排甚至影片剪輯中都給予了大量支持，成為了他們創意靈感的來源之一。家長與孩子的默契配合以及共同完成的作品展現了濃濃的家庭情感，讓人深受感動。

頒獎現場，每組選手都與家長合影留念，記錄下這珍貴的一刻。不少家長表示，參與這次活動讓他們與孩子有了更緊密的互動機會。在策劃和拍攝影片的過程中，全家人共同思考、討論、創作，既增進了親子之間的感情，也讓他們對文化傳承有了全新的認識。

一位家長說：「這樣的活動不僅讓孩子們感受到學習中文的趣味性，也讓家長更加重視文化傳承的價值。看到孩子用中文表達得這麼流利，我們感到很驕傲。」

為讓更多人參與本次盛事，活動全程進行了同步直播。會長李娜亞感謝所有參賽者、家長、老師及支持中文教育的各界人士。

贏得現場驚呼可愛的姐妹參賽選手。(記者龔玥╱攝影)
贏得現場驚呼可愛的姐妹參賽選手。(記者龔玥╱攝影)
TCML組獲獎選手。(記者龔玥╱攝影)
TCML組獲獎選手。(記者龔玥╱攝影)
親子組獲獎合影。(記者龔玥╱攝影)
親子組獲獎合影。(記者龔玥╱攝影)
中學組獲獎選手合影。(記者龔玥╱攝影)
中學組獲獎選手合影。(記者龔玥╱攝影)

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