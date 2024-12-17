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巴市議員 每年可報銷2000元科技費

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖即時報導
顧錦珍是巴洛阿圖市議會科技費用報銷新政投票中唯一反對的市議員。（受訪者提供）
顧錦珍是巴洛阿圖市議會科技費用報銷新政投票中唯一反對的市議員。（受訪者提供）

巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，巴洛阿圖市議會16日通過一項新政，允許市議會議員每年從公共資金中報銷2000元的科技費用。報銷項目主要包括筆電修理費用、Zoom的帳戶費用和手機帳單。

據悉，這一新政是效法鄰近的山景城和桑尼維爾市的做法。同為政策和服務委員會會員的市議員海姆斯（Julie Lythcott-Haims)和田中（Greg Tanaka)都強烈支持這項政策，雖然田中任期今年底就結束了。

議員任期同樣在年底結束的政策和服務委員會現任主席顧錦珍（Lydia Kou)，則在此前的委員會會議和16日的市議會會議中都投了反對票。這項新政最終以6比1的票數通過。

一年前，巴洛阿圖市議會通過將市議員工資從每月1000元提高到1600元。這已經是州法允許巴洛阿圖這樣規模的城市市議員工資的上限。市議會後來在今年2月份還創設了一個公民委員會，來評估是否要進一步增加市議會議員的工資。不過這項提議最終需要市民投票決定。

海姆斯認為，漲工資是保障公平的需要。這會降低社會經濟低階層人士從事市議員工作的障礙。

據悉，新政之下，市議員可以利用准許的報銷額度來購買用於市政服務的新科技產品，只要不在同一任期期間重複購買同一硬體即可。使用個人手機的市議員可以報銷25%的手機帳單。

市經理施卡達（Ed Shikada)指出，巴洛阿圖市議會並沒有標新立異。桑尼維爾在2021年就通過了每年給市議員1720元的科技津貼，每月還有79元的服務費報銷。山景城市議會下屬的一個委員會每年會為市議會成員制定本年度的「通訊預算。」

這項新政在巴洛阿圖市議會唯一的反對者顧錦珍表示，把新政放在其他近期提案，包括進行中的再度增加市議員工資的前提下來審視，非常重要。雖然她承認市政工作的確讓她有所花費，但她視其為公共服務的一部分。

田中則指出，他每個月都要為自己的Zoom帳號付費，主要是用於在線直播他的周日開放辦公時間。「我確實認為就算是民選官員，就算是為了社會公益，期待他們自掏腰包也是不對的。」

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