狄更斯聖誕集市在牛宮上演 沉浸式體驗英國維多利亞時期的大街小巷

在這裡能夠沉浸式體驗到英國維多利亞時代純正的民風民貌，從考究的貴族服裝，到英式美食飲品，都完美復刻19世紀文藝復興頂峰時期的原貌，是灣區慶祝聖誕的不二之選。（記者王子涵╱攝影）

一年一度的狄更斯聖誕集市（The Great Dickens Christmas Fair）在德利市的牛宮（Cow Palace）15日正式開幕。該集市自1970年創辦以來，吸引了全世界無數遊客慕名而來，在這裡能夠沉浸式體驗到英國維多利亞時代純正的民風民貌，從考究的貴族服裝，到英式美食飲品，都完美復刻19世紀文藝復興頂峰時期的原貌，是灣區 慶祝聖誕的不二之選。

牛宮自2000年以來，正式成為狄更斯聖誕集市的新家。集會自一個月前便開始籌備，將佔地四畝的巨大空間變身為倫敦的蜿蜒小巷、熱鬧的戲院、酒吧、舞會和迷人商店。

狄更斯聖誕集市現任執行長、創始人兒子派特森（Kevin Patterson）對本報表示，創辦集市的靈感來源於英國大文豪查爾斯•狄更斯 (Charles Dickens) 的名著「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）。書中想像的數百個活潑多彩的人物、以及維多利亞時期舞台上出現的俏皮世界都成為集會設計的原型。

所有的演員、甚至是大部分的遊客都是十分「入戲的」，他們從穿著到言行舉止，將文藝復興時期，社會文化百花齊放的精彩面貌展示給每一位體驗者。

派特森表示，聖誕傳統來自維多利亞時期的英國，其中許多都是根據狄更斯聖誕頌歌書中的故事而來，創辦集市的目的就是讓這些傳統得以延續，透過真實重現維多利亞時期的倫敦，讓傳統回歸根源。

「人們真的有種賓至如歸的感覺，因為這才是原汁原味的聖誕節 。從手工藝品到食物，所有環境的細節都是非常非常細節的。」派特森說，「豐富的活動細節是讓遊客無法自拔，沉浸入其中的原因。」

作為狄更斯聖誕集市長期的支持者、華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）表示，參加聖誕集市已經成為家庭的傳統。他表示，每一位遊客都能夠參與到這場盛大的表演中，在音樂廳里唱歌，和街上遇到的角色對話，劇院里看劇的人也是戲劇的一份子，「就像你真的活在那個時代一樣。」

根據加州 財務長辦公室的數據，狄更斯聖誕集市每年能夠吸引超過7萬人遊覽，創造100個展位，1000個工作崗位，以及1百萬的當地經濟收入。

狄更斯聖誕集市展出從11月23日延續到12月22，成人門票為45元一張。兒童門票為25元一張，5歲以下兒童免費。詳情可了解https://dickensfair.com/。