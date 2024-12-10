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金山驚現反猶塗鴉 當選市長羅偉譴責

記者王子涵╱舊金山即時報導
希勒爾之家是一個為猶太大學生提供服務的中心，位於舊金山州立大學附近。（谷歌地圖）
希勒爾之家是一個為猶太大學生提供服務的中心，位於舊金山州立大學附近。（谷歌地圖）

舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）10日與多名當地領袖共同譴責周一凌晨在舊金山希勒爾之家（San Francisco Hillel House）發現的反猶塗鴉。希勒爾之家是一個為猶太大學生提供服務的中心，位於舊金山州立大學附近。

據工作人員表示，他們周一早在抵達Banbury街、距離州大僅一個街區的希勒爾之家時，發現建築物遭到塗鴉破壞。希勒爾之家為當地九所學校的猶太學生提供服務。該組織在臉書上發表聲明，對這一事件表示深切關注。

聲明中寫道：「這種反猶破壞行為對校園、社區造成了深深的困擾，大學校園和服務猶太學生的機構內，不應容忍任何形式的仇恨或反猶主義。」

除反猶塗鴉外，該機構還表示，塗鴉者似乎試圖強行進入建築物。該事件已引發當地執法部門的調查。

羅偉周二在社交媒體上譴責了這次攻擊，表示：「像針對舊金山希勒爾之家的反猶太破壞行為，在舊金山沒有立足之地。我們必須團結一致，反對所有形式的仇恨，確保每位居民感到安全。」

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）地區主任萊文（Marc Levine）將這一行為稱為「赤裸裸的反猶主義」。

加州參議員威善高（Scott Wiener）發表聲明：「猶太學生在我們的校園中持續成為目標。」他說，「我們還有很多工作要做，以確保猶太學生在不受歧視或暴力威脅的環境中接受教育。」

舊金山猶太社區關係委員會指出，塗鴉中提到「海伯爾」（Khaybar），這是七世紀阿拉伯的一個地區。當時穆斯林與猶太人在此爆發海伯爾之戰，直接導致猶太社區的大規模驅逐和殺害。

委員會在Instagram上的貼文中表示：「這一不當的引用，不僅將複雜的以巴衝突轉化為伊斯蘭與猶太教之間的宗教戰爭，還隱含著對當今猶太人的武裝暴力或強制驅逐的威脅。」

猶太 舊金山 加州

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