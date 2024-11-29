我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

「最帥東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

搶感恩節黑五特價 Outlet上百人摸黑凌晨五點排隊

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉縣即時報導
Great mall在黑五早上六時開門後，消費者抵達各品牌門市門口，排隊等候進場搶購特價品。（受訪者提供）
Great mall在黑五早上六時開門後，消費者抵達各品牌門市門口，排隊等候進場搶購特價品。（受訪者提供）

感恩節後的11月29日黑色星期五凌晨，南灣Great mall outlet湧進人潮。凌晨五時天還未亮，上百消費者已排隊等候搶買特價品。專攻大型賣場黑五活動的台裔消費者Jennifer，則發現排隊搶購的3C商品竟然比Amazon上還貴20元，讓她氣得跑去退貨。

居住在Great mall不遠的台裔灣區居民陳太太，去年曾在中午左右到德州的暢貨中心搶黑五，結果因人潮太多無法好好購物，沒辦法逛街，因而鎩羽而歸。今年賣場在家附近，之前沒有參加過灣區的黑五特價活動，想著不如去湊個熱鬧。

在凌晨5時55分陳太太抵達賣場，本想已非常早到，但仍有更多消費者估計有兩三百人在門口等候，著實讓她嚇一跳。賣場感恩節黑五特地從早上6時準時開始營業，開門後消費者直衝各門市大肆搶購。逛街逛到八點多的陳太太，預估到下午時段人潮將更多，對於預期來賣場搶黑五的消費者，需要一點心理上的準備。

陳太太提前在本周一先到暢貨中心採購與研究特價內容，她分享POLO 、Nike、 UA與 CK這些知名品牌都有打折，折扣下殺五折，與黑五當天的折扣相去不遠。由於感恩節特價活動提前開跑，許多衣服尺寸在黑五當天已不齊全，尤其折扣下殺五折的POLO，櫃上的衣服都亂成一團。

對於未來是否還將凌晨排隊搶黑五，陳太太表示：「以後我覺得要當周周一去就好。折扣方面沒有覺得黑五當天特別好，至少周一去POLO貨多，櫃上都擺放整齊」。

居住在南灣的台裔消費者Jennifer 表示，疫情之後許多商店都宣布周五才開門，加上網路商店折扣也很好，今年想要碰運氣看現場排隊是否可以有更好的優惠，實際抵達後卻有感賣場氣氛冷清，「以往賣場在黑五都會鬧哄哄的很熱鬧，幾乎都有打對折，雖然累，但很值得」。

今年Jennifer專攻Target、Best Buy等大型賣場，凌晨6時就到了Target等進門搶購，發現賣場沒有以往的人潮與車潮，店內也是很冷清。

最後Jennifer找到想買的3C產品，竟發現價格與之後再去的其他賣場相同，線上比價後發現實體店的價格竟然比Amazon還多出20元，直接拿回原實體店退貨，Jennifer說：「線上比價後發現實體店的價格也不再甜甜價，還是趕快回家躲被窩睡覺比較實在」。

陳太太購物到早上八時多才離開，Outlet室內場地仍非常舒適，人潮並未擁擠。（受...
陳太太購物到早上八時多才離開，Outlet室內場地仍非常舒適，人潮並未擁擠。（受訪者提供）

黑五 感恩節 灣區

上一則

黑五購物省錢 華女有這些秘訣

延伸閱讀

感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食

感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食
感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災

感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災
華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮

華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮
美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長

美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長
光環消退 黑五粉絲仍清晨排隊

光環消退 黑五粉絲仍清晨排隊

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30
舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普，在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。（美聯社）

「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

2024-11-24 01:17

超人氣

更多 >
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了