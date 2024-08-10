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世界日報中秋嘉年華即將登場 南灣最盛大僑胞活動

記者江碩涵／聖荷西即時報導
「樂齡之聲歌唱大賽」獎金豐厚，歡迎僑胞報名。（世界日報提供）
「樂齡之聲歌唱大賽」獎金豐厚，歡迎僑胞報名。（世界日報提供）

中秋節即將到來，世界日報今年9月7日將在庫比蒂諾的Main Street廣場舉行「中秋嘉年華」活動，當天有舞龍舞獅、美食小吃、台灣觀光禮品發送、中秋美麗傳奇故事、月餅分享、台糖蘭花特價展銷、全日精彩舞台表演、機票大抽獎等，參訪人次預計超過8千人，全南灣僑包都動起來了，更重要的是，當天也是「樂齡之聲—耆英歌唱大賽」決賽，歡迎民眾踴躍報名歌唱大賽。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，中秋嘉年華是世界日報貼近南灣社區，與民眾面對面的最佳機會，不僅活動熱鬧，也是許多僑胞聯誼社交的場合，將有許多潛在的商機，歡迎更多廠商及合作夥伴參與活動，不僅可獲得獨家的市場曝光，增加品牌知名度並吸引潛在客戶，活動現場同時也有品牌推廣的好機會。地點在庫比蒂諾的Main Street廣場，時間是9月7日上午10時至下午5時。

除了攤位外，更重要的是歌唱大賽，這也是僑胞展現歌喉的最佳時機。李銘濱表示，獨樂樂不如眾樂樂，歡迎僑胞們展現好歌喉，享受快樂退休生活，唱出美好動人旋律，只要年滿65歲者，都能報名參加，比賽又分為團體組與個人組，團體組組隊四至十人，歡迎各位僑胞直接組隊。

「樂齡之聲歌唱大賽」分為初賽及決賽，初賽時間為8月24日下午1時至6時，地點為安樂居護理中心（On Lok PACE East San Jose Center，地址：130 North Jackson Ave, San Jose, CA 95116），曲目為主辦單位指定歌曲。

團體組指定歌可擇一，包含茉莉花、在那遙遠的地方、康定情歌、月亮代表我的心、明天會更好、朋友（粵語）、愛在深秋（粵語）、一生何求（粵語）。個人組指定歌曲擇一，曲目為：月圓花好、何日君再來、但願人長久、月亮代表我的心、彎彎的月亮、順流逆流（粵語）、人生何處不相逢（粵語）、上海灘（粵語）。

經初賽評選評出團體組前五名，個人組前十名進入總決賽，並將於世界日報「中秋嘉年華」活動上比賽，時間是9月7日上午10時30分至下午1時30分，中秋嘉年華現場的主舞台（地址：19401 Stevens Creek Blvd, Cupertino, CA 95014），決賽曲目由參賽者自選歌曲（勿挑選富含宗教及政治色彩濃厚歌曲）。

團體組比賽獎金冠軍為現金800元、亞軍500元、季軍300元；個人組冠軍現金500元、亞軍300元、季軍200元。李銘濱表示，獎金非常豐厚，歡迎僑胞趕快報名拿獎。報名時間即日起至8月20日止，報名網路連結：https://forms.gle/ksWLK8vnrWnjHjL98。更多細節詳情可電洽世界日報650-259-2058或650-259-2068。

中秋節即將到來，世界日報今年9月7日將在庫比蒂諾的Main Street廣場舉行...
中秋節即將到來，世界日報今年9月7日將在庫比蒂諾的Main Street廣場舉行「中秋嘉年華」活動。（世界日報提供）

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