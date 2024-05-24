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想在優勝美地搶到退租露營地? 行家教你要訣

編譯林思牧／即時報導
世界知名觀光景點優勝美地的露營地一位難求，要很早就搶位置才有機會入住，圖為優勝美地的Autocamp營地。（記者江碩涵／攝影）
世界知名觀光景點優勝美地的露營地一位難求，要很早就搶位置才有機會入住，圖為優勝美地的Autocamp營地。（記者江碩涵／攝影）

想要在優勝美地國家公園裡訂到一塊露營地，有時候難於上青天。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的葛瑞芬(Greg Griffin)最近把他訂到營地的撇步公開給大眾，讀者可以詳細研讀然後不斷練習，等技巧熟悉後稍微有點耐心應該會有好收穫。

葛瑞芬想帶妻子兒女去優勝美地過長周末，其中至少有一個晚上希望能露營。他是在出發前一個月有這個念頭，所有的營地早被訂光了。他在定位網站recreation.com上設定警鈴(alerts)，每當有人取消訂位時，他會得到通知。長周末即將到來，他還是沒訂到位。一天晚上他的手機叮了一聲，他從床上跳起來查看，但隨即收到另一個通知：位子已被人訂掉了。

這個情況在接下來的一個星期一直重複，讓他覺得失望又洩氣，他了解到每當有一個空位時，可能有上千人收到警鈴，搶到的機率太低了，就好像要搶到一張泰勒斯演唱會的票那麼難。另一個問題是，recreation.com的警鈴是只送到電子郵件，手機偵測到有電郵進來會響，用戶去看電郵才知道內容。

後來他發現Campflare.com提供免費、無限次數的警鈴，而且可以同時送到電郵和手機。還有一個叫Campnab.com的網站，那是要付費的。葛瑞芬上網設定了想要的日期和營地位置，每當有人取消，他的手機就會響。當目標日期越來越近，手機開始響(震動)得越來越頻繁，開會時有、開車時也有、晚餐時候也有、半夜也有。

這種過程沒有耐心是絕對吃不消的。周六到周一的三天假期中，他最希望的是周六晚上露營，但別人也是同樣的想法。長周末快到的時候，取消的人越來越多，星期四清晨他終於得到一個星期天晚上的位子。他在公園外的營地，給星期六晚上訂了位。星期六他們在公園中健行時，又有警鈴告訴他當天晚上也有位子。

另一個要訣是，把可以接受的日期放得寬一點，就比較容易搶到取消的營地。在網站上你可以選一個日期，然後設定前三天到後三天都給警鈴。但他提醒如果只能在某一天去，就不要設定前後範圍，否則會收到太多不想要的警鈴。

再一個要訣是，如果你想要露營許多天，那麼每天分別設警鈴會比較容易得到位子。譬如要露營三天，連續三天營位退租的機率比較小，但只要每天都有營地，雖然必須轉移陣地，但總比沒有營地好，而且換一個新地點也有其優點。

世界知名觀光景點優勝美地的露營地一位難求，要很早就搶位置才有機會入住，圖為優勝美...
世界知名觀光景點優勝美地的露營地一位難求，要很早就搶位置才有機會入住，圖為優勝美地的Autocamp營地。（記者江碩涵／攝影）

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