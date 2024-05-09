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聖荷西遊客人數激增 屋崙也增加 只有舊金山急遽下跌

編譯組／即時報導
多倫多大學城市學院最新發布的一份報告顯示，聖荷西市中心的遊客數量激增，屋崙的遊客數量也出現了大幅增長，而舊金山則持續低迷。（電視新聞截圖）
多倫多大學城市學院最新發布的一份報告顯示，聖荷西市中心的遊客數量激增，屋崙的遊客數量也出現了大幅增長，而舊金山則持續低迷。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，去年聖荷西市中心的遊客數量激增，與灣區冠狀病毒疫情後令人沮喪的經濟趨勢形成了鮮明對比，屋崙遊客數量也出現了大幅增長，而舊金山則持續低迷。

多倫多大學（University of Toronto）城市學院（School of Cities）最新發布的一份報告顯示，聖荷西市中心的訪問量躍升了28.2%，在北美排名第八；截至 3 月份的 12 個月期間，屋崙市中心的訪問量增長了 20.6%，在接受調查的城市中排名第 16 位。

但舊金山的遊客活動卻減少了 21.6%，加深了人們對困擾舊金山市中心的 「厄運循環 」（doom loop）的看法。報告指出，舊金山表現是所有城市中最差的，可歸因於市中心零售業外流、犯罪問題、辦公樓和酒店被法拍（foreclosure）以及辦公樓空置率飆升至創紀錄的水平。

與新冠疫情有關的企業停產對灣區和加州經濟造成的破壞正在逐漸消退，有助於刺激聖荷西和加州其他地方的企業成長。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說，訪問聖荷西市中心的人數增加的部分原因，可能是灣區最大的城市核心湧現出一系列獨特的企業，很多企業家願意再次冒險。此外，馬漢針對市中心遊民及犯罪問題採取的行動，在城市清潔和安全方面也帶來了明顯的變化。

聖荷西經濟智囊團「聯合投資」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）表示，聖荷西的聲譽沒有受到舊金山那樣的打擊，最新民意調查顯示，許多人不願意光顧舊金山的市中心，人們認為聖荷西更乾淨、安全，而且更容易到達。

聖荷西市中心正在出現反彈，所有的餐飲業都遠超過了疫情前的水準，更多的娛樂場所也將陸續開業。

與此同時，屋崙市中心的一些熱點地區活動也在增加。

報告顯示，聖荷西、屋崙、洛杉磯、聖地牙哥和加州其他城市的活動增幅高於全國總體趨勢。報告指出：「總體而言，一年來變化率的中位數為 9.3%，這意味著美國和加拿大最大都市的市中心中位數正在逐漸增加。有 50 個市中心處於上升軌道，只有 14 個呈下降趨勢。」

2023 年 10 月發布的一份報告顯示，聖荷西是經濟恢復最強勁的城市之一。截至 2023 年 10 月，聖荷西市中心的遊覽活動已恢復到疫情前的 96%，在全美排名第三。

聖荷西 舊金山 疫情

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