北加矽谷庫比蒂諾毒駕受害女孩 不幸身亡

事發庫比蒂諾Foothill Boulevard 和 Stevens Creek Boulevard路口。 （記者徐蓓蓓/翻攝）

根據KRON報導，上周庫比蒂諾毒駕車禍中受傷的一名11歲女孩已經不治身亡，另外3名分別是8歲、7歲和4歲的受傷孩童生還。

根據聖他克拉拉縣警局發佈的消息，4月27日傍晚大約6點14分，警局接到報警，在庫比蒂諾Foothill Boulevard 和 Stevens Creek Boulevard交界處一輛銀色的馬自達皮卡車與另一輛車相撞後撞上了電線桿。當時4名正在人行道行走的孩童也被撞到，其中兩名受了重傷。醫療急救人員進行了緊急救治後，4名傷者被送往醫院。其中一名傷者一直處在生命垂危的狀態。

皮卡車司機Adam Wu，38歲，來自庫比蒂諾。他被懷疑駕車時處於麻醉劑的影響下，以毒駕造成人身傷害嫌疑而被逮捕，並被預定到聖他克拉拉縣主監獄 。

警局還透露案發當時有數通電話打給911，描述事故現場非常慘烈，並且本來可以避免。警局強調酒駕或毒駕不僅違法，也將他人生命置於危險之中。並稱警長「交通事故重建專家組（STARS)」已經開始行動，正在徹查本案，鼓勵掌握線索的民眾聯絡警局。

但據KRON報導，嫌犯已在上周獲得保釋。目前還未對其提出犯罪指控。警局辦公室發言人稱偵探們還在等待毒理學報告，然後才能將案件移交聖塔克拉拉縣地檢處審查。