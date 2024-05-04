楊馳馬提案 降低美沙酮門檻 緩解戒毒者痛苦

美沙酮可以緩解已戒除海洛因和芬太尼等毒品的成癮者，因阿片類藥物戒斷而出現的衰弱症狀。（加州衛生部）

加州眾議員 楊馳馬（Matt Haney）日前提出2115號提案，降低鴉片類成癮者獲取美沙酮（Methadone）的門檻。該藥物能夠有效緩解戒斷反應，從而幫助戒毒者減輕痛苦。

根據其辦公室發表的聲明，加州目前對於美沙酮的管控是全美最嚴格的州之一，楊馳馬的提案能夠幫助加州扭轉這一趨勢。目前對該類藥品的管制法案是在越戰時期提出，楊馳馬認為其已經「過時」，新提案能夠幫助成癮者獲得救命的治療。

「美沙酮是非常有效的藥物，可以緩解已戒除海洛因和芬太尼等毒品 的人，因鴉片類藥物戒斷而出現的衰弱症狀。」楊馳馬說，「加州在美沙酮治療方面存在許多官僚主義的障礙，使得醫療專業人員在應對芬太尼危機的鬥爭中步履蹣跚，從而導致自2019年以來因阿片類藥物吸食過量而死亡的病例急劇增加。」

楊馳馬表示，獲取治療藥物的難度已經比獲取致命毒品本身還要困難。「毒販輕易將芬太尼和海洛因弄到手，而我們卻不善於為成癮者提供戒毒藥物，挽救生命就必須扭轉這種局面。」楊馳馬說。

目前，加州對該藥物的規定遠遠超過了聯邦的標準，患者需要通過重重障礙才能領取美沙酮，包括要求患者每天早上在專門的美沙酮診所排隊接受治療。毒販們知道會有成癮者在此聚集，甚至會在成癮者排隊的時候下手。

楊馳馬表示，官僚主義還體現在要求患者接受多次的身體檢查；患者需要證明有一年以上的使用阿片類藥物的記錄，這忽視了對芬太尼迅速成癮的事實。如果患者超過兩周不尋求治療，診所會將其除名，迫使患者重新開始漫長的入院程序；限制美沙酮的處方量等。

許多歐洲國家已經將美沙酮作為戒毒戰略的基石。去年，歐洲共有6100人死於鴉片類藥物過量，而相比之下，僅僅加州就有7300人死亡。