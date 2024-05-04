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加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

舊金山訊
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

根據美聯社調查發現，十多年來，加州至少有 16 人在與警察發生身體衝突後死亡，在這之中，醫務人員還給他們注射了強效鎮定劑。

其中幾起死亡事件發生在舊金山灣區，其中包括近年來發生的兩起涉及被列治文（Richmond）警察局拘留的人的死亡事件。其他出現案例的地方包括洛杉磯、聖地牙哥及橘郡、聖貝納迪諾縣等。

美聯社的調查發現，加州護理人員幾乎總是使用咪達唑侖，其品牌名稱 Versed 更為人所知。

根據美聯社調查，美國各地有 1000 多人因為警察使用武力或泰瑟槍等非致命武器（如鎮靜劑）而導致死亡。醫療官員表示，大約一半的死亡是由警察造成或導致的。

美聯社無法確定記者在 2012 年至 2021 年調查期間在全國範圍內發現的 94 例涉及鎮靜劑的死亡事件中，注射可能在其中所起的確切作用。這些死亡中很少有人歸因於鎮靜劑，當局也很少調查注射是否適當，而更關注警察使用武力和人們體內的其他藥物。

使用注射的想法初衷是讓那些好鬥的人（通常是由於藥物或精神病發作）平靜下來，這樣他們就可以被送往醫院。支持者表示，鎮靜劑可以實現快速起效，同時保護前線救援人員免受暴力侵害。批評者認為，未經同意而給予的藥物可能風險太大，不適合在警察遭遇時使用。

美聯社與前線和霍華德調查新聞中心（FRONTLINE and the Howard Centers for Investigative Journalism）合作進行的調查顯示，加州是使用鎮靜劑案例最多的州之一。

加州 灣區 舊金山

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