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灣區應對氣候變化兼顧公平性 清潔能源打分全美領先

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖荷西市Betty Ann Gardens公寓樓試點項目，提供電動車共享、單車共享和交通卡積點等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西市Betty Ann Gardens公寓樓試點項目，提供電動車共享、單車共享和交通卡積點等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區「清潔交通選擇試點項目」中的聖荷西可負擔住宅試點項目，2日在聖荷西市Betty Ann Gardens公寓樓剪綵。試點項目包括在灣區列治文、屋崙和聖荷西三市的可負擔住宅區設計和建造三處移動樞紐。根據居民需求，提供電動車共享、單車共享和交通卡等服務。項目投資總額377萬元。

這一試點項目是「都會交通委員會（MTC)」和屋崙非營利組織TransForm合作擴展交通選擇，為低收入租戶降低交通成本，減少溫室氣體排放，鼓勵步行、騎行和換乘公交的樞紐設施。

設施提供電動汽車和充電樁供社區成員共享，也有可折疊自行車和安全的自行車停放地點。此外還有監控設備顯示附近公交服務的實時到達信息。居民還可以拿到Lyft打車服務的積點，用於購買食物和看病等。

聖荷西市長及大都會交通委員會委員馬漢（Matt Mahan)表示：「移動樞紐為工薪家庭提供向上的經濟流動性，讓他們可以以環保的方式去到想要去的地方。」他感謝項目合作夥伴和大都會交通委員會其他成員，並表示，為了實現聖荷西市2030年碳中和的目標，還需要更多像這樣創新又兼顧公平性的環保項目。

大都會交通委員會和TransForm組織，此前已經在屋崙東部的Lion Creek Crossings社區和列治文市的Nystrom社區開放了兩處移動樞紐。兩處移動樞紐都針對社區低收入者的需求而設計，目的都是讓居民通勤、上學、去公園、醫院和食品店更便利，同時通過電動車和共享服務設計來減少溫室氣體和其他污染物的排放。

「美國高效能經濟委員會（ACEEE)」4月30日發布「2024城市清潔能源計分卡」報告中，灣區的舊金山和聖荷西在全美75個大城市中得分分別排名第1和第9。舊金山綜合得分63%，聖荷西綜合得分55%。評分主要著重考量城市能源政策在族裔和社會公平性、建築政策、交通政策以及應對氣候變化和環境污染方面的表現。

目前舊金山市的目標是到2025年將溫室氣體排放量降到低於1990年排放量40%的水平，而聖荷西市的目標是到2030年將到低於1990年排放量36%的水平。

設施提供電動汽車和充電樁供社區成員共享。 （記者徐蓓蓓/攝影）
設施提供電動汽車和充電樁供社區成員共享。 （記者徐蓓蓓/攝影）

聖荷西 低收入 大都會

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