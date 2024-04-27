中工會舊金山分會年會 新會長李燕書上任

中工會舊金山分會4月27日在聖他克拉拉會議中心舉行第45屆年會，主題為「重定邊界：人工智慧與創造力」。（記者葛歆睿 / 攝影）

美洲中國工程師學會（CIE）舊金山分會4月27日在聖他克拉拉會議中心舉行第45屆年會。今年的主題是「重定邊界：人工智慧 與創造力」(Rethinking Boundaries: AI and Creativity)，分為下午的新興科技研討會和晚宴暨頒獎典禮兩個部分。主辦方透露，近700人註冊了研討會，250位嘉賓受邀出席了晚宴，CIE年會的圓滿舉行，也標誌著卸任會長溫立波功成身退，交棒給新任會長李燕書。

下午的研討會上，人工智慧、GPU、AI服務器、大語言模型、教育科技等領域的頂尖專家講述各領域的技術突破和跨領域的技術融合，如何提升自主創造力，並預測技術進步的長期影響。

長期專注於深度學習框架的輝達(NVIDIA)高級軟體工程經理曹賢德（Dr. Triston Cao）進行技術演講，闡釋開源圖神經網絡框架在人工智慧中的重要角色。在專題座談中，大型公司的研究總經理、連續創業家、創投基金合夥人、公司創始人和CEO等，一同探討AI在各領域如何發揮重大影響。

在爐邊訪談環節，今年奧斯卡 提名紀錄片「金門」（Island in Between）的出品和監製人蔣顯斌，分享了他從科技創業轉行投入紀錄片事業的經歷，以及對科技驅動下影視創意行業未來發展的見解。

美超微（Supermicro）高級商務開發總監Frank Lai在講演中談AI數據中心可持續發展所面臨的困難和挑戰。Chegg Inc副總裁Erik Manuevo分享如何利用AI賦能教育產業，提昇產品性能與質量，迅速擴大市場。最後壓軸，由惠普公（Hewlett Packard Enterprise）的客戶教育經理Elisa Paik，為高中生與家長提供關於AI教育的講座，探討AI在青少年教育中的機遇與挑戰。

晚宴上，超微半導體（AMD）人工智慧領域負責人，高級副總裁Vamsi Boppana進行主題演講。另一傳統重頭戲是頒發年度企業家獎。今年的獲獎者是Frontage Laboratories創辦人兼執行主席李松博士（Dr. Song Li），與ANSYS首席科學家（ANSYS Fellow）张磊博士（Dr. Norman Chang）。年度科技人文獎則在從缺數年後，今年頒發給新浪網（SINA.com）與視納華仁文化傳播（CNEX）的創辦人蔣顯斌，他監製的紀錄片「金門」今年榮獲2024奧斯卡最佳紀錄片提名。