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舊金山中華藝術學會展至5/1

記者江碩涵／聖荷西即時報導
藝術學會會長張培椿的作品「沙漠綠洲」。（主辦單位提供）
藝術學會會長張培椿的作品「沙漠綠洲」。（主辦單位提供）

「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」拉開帷幕，會員聯展匯集學會頂尖繪畫作品，展出作品包括油畫、中國畫、水彩畫等，為灣區亞洲藝術創作及交流寫上了濃濃的亮麗一筆。

藝術學會會長張培椿開幕典禮致詞表示，藝術學會除了聯展外，今年下半年還有許多藝術活動，包括出版學會年度會員畫冊，以及今年10月將在上海視覺藝術學院美術館舉辦舊金山中華藝術學會大型優秀作品展，將灣區優秀藝術作品展現在更大的舞台。

這次會員聯展上參展會員都感到相當欣喜，能展現自己的作品。徐治慶，陳馥初等藝術老師代表理事會和顧問團發言，前會長陳敏華及硅谷亞洲藝術中心館長舒建華亦發表熱情洋溢的感言祝賀畫展成功。

同為舊金山中華藝術學會成員的中華民國僑務顧問陳惠香（Christine Chen）及郭利成（Lichen Kuo）夫妻也於此展覽展出畫作。

張培椿表示，舊金山中華藝術學會是1982年由早期創辦人努力下成立，由一批情趣相投、各領風騷的書畫家、詩詞愛好者抱團取暖，致力於弘揚中華文化，促進中西文化的互相瞭解和交流，每年舉辦會員作品聯展，藉以相互切磋、觀摩和學習，提升創作水準。

展期至5月1日，對藝術有興趣的南灣民眾可把握時間參觀（地址：3777 Stevens Creek Blvd # 400M, Santa Clara）。

藝術學會會長張培椿的作品為「春風送得紫雲來」（左）以及「春消息」（右）。（主辦單...
藝術學會會長張培椿的作品為「春風送得紫雲來」（左）以及「春消息」（右）。（主辦單位提供）
會員聯展匯集學會頂尖繪畫作品，展出作品包括油畫、中國畫、水彩畫等，為灣區亞洲藝術...
會員聯展匯集學會頂尖繪畫作品，展出作品包括油畫、中國畫、水彩畫等，為灣區亞洲藝術創作及交流寫上了濃濃的亮麗一筆。（記者江碩涵／攝影）
「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」展至5月1日。（...
「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」展至5月1日。（主辦單位提供）
「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」拉開帷幕。（記者...
「傳承開拓—舊金山中華藝術學會會員作品展」在「硅谷亞洲藝術中心」拉開帷幕。（記者江碩涵／攝影）
舊金山中華藝術學會成員的中華民國僑務顧問陳惠香（左）及郭利成（右）夫妻也於此展覽...
舊金山中華藝術學會成員的中華民國僑務顧問陳惠香（左）及郭利成（右）夫妻也於此展覽展出畫作。（記者江碩涵／攝影）
現場還有人當場畫了起來。（記者江碩涵／攝影）
現場還有人當場畫了起來。（記者江碩涵／攝影）

舊金山 灣區 中華民國

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