北加男子被賣淫女群毆捅死 警方逮3女

46歲的男子拉姆齊，在屋崙賣淫黑點國際大道（International Boulevard）1500街區與一群五名疑似性工作者的人發生爭執，隨後被數名女子用高跟鞋毆打並刺傷臀部，最終不治身亡。警方逮捕三人。（記者劉先進╱攝影）

46歲的男子拉姆齊（Roy Ramsey），在屋崙 賣淫黑點國際大道（International Boulevard ）1500街區與一群五名疑似性工作者的人發生爭執，隨後被數名女子用高跟鞋毆打並刺傷臀部，最終不治身亡。警方本周逮捕了涉案的第三名女子、19歲的紐曼（Miah Newman）。

根據東灣時報報導，3月29日淩晨2時20分，有人看到拉姆齊在國際大道與一群五名疑似性工作者的人發生爭執。一名未成年少女多次毆打拉姆齊，他跑到第15大道1400號街區。紐曼加入搏鬥，用一只高跟鞋擊打他的頭部。接著，23歲的布爾戈斯（Kimberly Burgos）也參與群毆，她掐住拉姆齊的脖子，將其按倒在地。在爭吵過程中，布爾戈斯從胸罩裡掏出一把刀，刺向拉姆齊的臀部。當局說，拉姆齊的屍體直到早上7時多才被發現並報告給警方，警方認為，他遭到襲擊並被扔在人行道上死亡近5個小時後，才被發現的。

案件中有五個女子涉案，紐曼、布爾戈斯被指控謀殺。未成年少女也會被指控相關罪名。另外兩人的身份尚未確定。未成年女孩和布爾戈斯是在兇殺案發生後的第二天被捕的。在女孩身上發現了一把帶血的刀。紐曼於4月16日被捕。

當局表示，其中一名嫌疑人據稱發送了一條短訊，稱拉姆齊喝醉了，並將紐曼摔倒在地引發爭吵。警方在搜查女孩的手機時，發現了一些發給紐曼的短信，紐曼被稱為妻子。短訊中寫道，「我捅了他的屁股」，然後開始用高跟鞋打（拉姆齊）。短訊還稱拉姆齊是個「醉鬼」。

根據法庭命令，紐曼和布爾戈斯均已獲釋，法庭要求佩戴 GPS 監視器，參加就業 培訓計畫，不得從事賣淫活動或在賣淫相關區域閒逛。法庭記錄顯示，檢察官並未對他們的出獄提出異議。