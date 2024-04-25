我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動

記者江碩涵／舊金山即時報導
Hello Kitty彩繪機自從2020年後，再次回到舊金山灣區，許多人都引頸期盼，想與Hello Kitty一起搭飛機。（長榮航空提供）
Hello Kitty彩繪機自從2020年後，再次回到舊金山灣區，許多人都引頸期盼，想與Hello Kitty一起搭飛機。（長榮航空提供）

睽違四年，Hello Kitty又來北加了！長榮航空舊金山站將於5月11日與舊金山巨人隊在甲骨文球場（Oracle Park）合作，共同舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空是活動當天獨家贊助商，不僅推出特定的機票優惠價，同時巨人隊會發放1.5萬頂「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名帽給予當天購票入場球迷，先到先得。

「Hello Kitty Day」首度由巨人隊與長榮航空攜手合作，長榮航空總經理孫嘉明也將特地從台北飛來舊金山，代表長榮航空主持開球儀式。當日長榮也將在甲骨文球場外有一個帳篷，不僅做宣傳，民眾也可以前往詢問優惠機票等活動，歡迎喜歡Hello Kitty的民眾前往球場支持。

長榮航空的Hello Kitty彩繪機一直以來都很受歡迎，許多人搭飛機時還會特定尋找有Hello Kitty彩繪機執飛的班機，這次的北加舊金山灣區「Hello Kitty Day」也是Hello Kitty彩繪機自從2020年後，再次回到舊金山灣區，許多人都引頸期盼。

這次的班機為長榮航空Hello Kitty星空機，對暑假初期要回台灣的舊金山家庭來說仍是一個不錯的機會，可以與機身的Hello Kitty合影。這次的Hello Kitty彩繪機僅限台北-舊金山來回航班，4月28至5月26日每周五、日的BR008及BR007航班，以及6月2日至6月23日的每周日BR008及BR007航班。

長榮航空提供舊金山往返台北每日三班的飛航服務，透過遍布全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至亞洲各大城市。因乘客需求，長榮航空自6月25至9月7號期間，也將西雅圖航班擴增由每周七班增加至十班。屆時長榮航空由北美直飛台北航線，也將高達至每周87班的飛航服務。

長榮 舊金山 灣區

上一則

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

下一則

猶他一隻寵物貓鑽進Amazon快遞盒 被發現時身在加州

延伸閱讀

長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動

長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動
Slack創辦人女兒逃家 疑在田德隆區失蹤

Slack創辦人女兒逃家 疑在田德隆區失蹤
錯過航班又遇緊急迫降 洛城飛香港華婦花4天3夜

錯過航班又遇緊急迫降 洛城飛香港華婦花4天3夜
日落區Stonetown廣場 金山新商業中心 疫後首個超大公共工程

日落區Stonetown廣場 金山新商業中心 疫後首個超大公共工程
聯航機艙冒煙 返鄉華人一波三折

聯航機艙冒煙 返鄉華人一波三折

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬