舊金山空置寫字樓 一折甩賣

位於市場街995號夾第六街這棟16層的辦公樓僅以650萬元成交，對比疫情前總價值下降90%（取自谷歌街景）

位於舊金山 中市場區（Mid-Market）的一處空置辦公樓，近期以疫情前價值10%的超低價出售。

大樓位於市場街995號夾第六街的交通路口，共16層樓，根據18日的交易記錄，大樓僅以650萬元成交，相當於每平方呎72元。根據記錄，大樓在2016年最近的一次交易記錄中，是以6200萬元的總價格出售，總價值下降90%。

大樓的前業主為Bridgeton控股公司，在去年拖欠了4500萬元的物業費。根據公開交易記錄，大樓的新業主是總部位於佛羅里達州的房地產投資 公司LNR Partners持有。

LNR公司作為指定的特別服務商，在過去八個月一直監督該大廈不良的貸款 記錄，在過去的八個月中也一直管理著該大樓的物業。最終，大樓在公開拍賣會上售出。

消息人士指出，前業主試圖回購大廈以避免被公開拍賣，並嘗試以新的貸款方案和較低的成本繼續控製大樓。此前，位於舊金山Sansome街115號的大樓也是以相同的方式，在收到市場的報價後，業主成功以低於面值的折扣償還債務。但前業主的努力並未能與債主達成協議。

「問題的部分原因在於，貸款人和業主根本不知道這些資產現在的價值。」消息人士指出，「衡量一棟建築當前價值的最佳方法就是將其出售。」

據估計，舊金山辦公樓的空置率在疫情大流行的四年後達到36.6%，目前寫字樓的交易機會正在增多。一名地產經紀人表示，該市幾乎所有的寫字樓都在「出售」。

舊金山紀事報指出，儘管市場對於辦公樓的需求減弱迫使一些投資者退卻，但那些擁有耐心的本地買家，那些不指望迅速獲得投資回報的人們正在入局。在過去的一年里，一些曾經價值不菲的辦公樓以低於疫情前50%至75%的折扣價，賣給了當地的私人投資者和家族辦公室。

雖然許多辦公樓因長期空置和債務到期而易主，但這並不意味著投資者不再押注舊金山的商業地產。儘管Bridgeton公司失去了位於市場區的一棟大樓，但他們在近期剛剛購入SoMa區Townsend街410號房產，這棟佔地7萬8000平方呎的辦公樓將成為創業公司的基地。

一名從業者表示，當地產公司能夠以更低的價格購買新的資產，並以更低的價格達成新的交易，那麼就沒有必要再為無法盈利的大樓繼續提供服務了。Bridgeton控股公司就是如此。