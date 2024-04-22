谷歌被開員工線上記者會 指責谷歌公司壓制言論自由

上周二，大約80名谷歌員工在谷歌公司矽谷桑尼維爾市的辦公大樓外抗議，要求公司放棄與包括軍方在內的以色列政府合作的Nimbus雲計算項目。（受訪者提供）

因上周二抗議活動而被捕和被開除的谷歌 公司員工22日在線召開記者會，分享自己被捕和被開除的經歷，並再次重申自己在谷歌公司與以色列 軍方合作的Nimbus項目上的反對立場，同時指責谷歌公司壓制言論自由。

大約80名谷歌員工16日在谷歌公司矽谷桑尼維爾市的辦公大樓外抗議，要求公司放棄與包括軍方在內的以色列政府合作的Nimbus雲計算項目。有五名員工在谷歌公司大樓靜坐後，被桑尼維爾警方以非法入侵嫌疑為由逮捕。同日谷歌在紐約的辦公室也發生了類似的靜坐抗議活動。

記者會上，被捕員工表示，當天自己和同事在抗議活動後留在公司大樓內，但被公司安保限制活動範圍。後來又被安保要求離開。他們在表示拒絕離開後，安保叫來了警察，將他們帶走。

桑尼維爾警方對媒體表示，谷歌公司把他們叫了回來。公司希望這幾位員工離開，但員工拒絕了。警察要求這些員工離開，但這些員工再次拒絕了。

根據聖荷西信使報的報導，當日的抗議活動在下午1時30分左右結束。安保大約在下午6時30左右要求涉事的五位員工離開。被捕員工在警察局被登記，警告後當晚釋放。

一位巴勒斯坦裔的員工分享了抗議第二天，自己在沒有收到任何通知的情況下被解雇的經歷。該員工表示，周二當日自己路過抗議人群時有合影，但沒有停留下來參加抗議活動，也沒有和安保進行任何對話，而是正常上下班。但第二天就發現自己被解雇了，整個過程沒有任何來自人事部門的溝通。

這名員工還表示，自己移民來到美國的就是因為對於中東地區的一人政治感到厭倦。但谷歌公司對員工言論自由的壓制讓他非常失望。

據悉，有28名谷歌員工在周二的抗議活動之後被解雇。一項來自谷歌公司的聲明表示，被解雇員工阻礙其他員工的工作，並阻止他們進入辦公設施。公司強調在解雇前有逐個調查每位涉事員工，並會繼續調查和採取必要行動。

抗議活動的組織者之一「科技不要支持種族隔離（No Tech for Apartheid)」表示：「這種明目張膽的報復行為清楚地表明相比自己的員工，谷歌更在意和種族滅絕的以色列政府和軍方的12億元合同。在反對Nimbus項目的三年以來，還沒有一個高層來聆聽我們的擔憂。」

谷歌公司沒有透露28名被開員工中有多少是來自灣區 ，另有多少是來自紐約辦公室。