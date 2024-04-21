2024聖荷西日系祭

市民盛裝出行參加「日系祭。」（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西日本 城21日舉辦「2024日系祭」。這是聖荷西日裔 社區慶祝日裔美國文化的年度盛事。活動現場有三個室外舞台，一個室內舞台。有包括空手道、太鼓在內的日本文化表演，也有盆栽、花道、人偶等藝術展覽，還有趣味賽跑活動。日本城內的日式寺廟也同時對遊客開放參觀。

聖荷西「日系祭」始於1978年。過去45年來全義工組成的「日系祭委員會」致力於「通過食物、藝術、手工、表演和其他文化展覽，來展現聖荷西歷史悠久的日本城的精神。」每年都有數以萬計的訪客參加。主辦方希望可以藉此來向下一代傳承日裔文化和紀念日裔美國社區所作出的貢獻。

由於近來包括漫畫、拉麵在內日本文化在美國日漸流行，本次日系祭也非常受到歡迎。活動當日，整個日本城摩肩接踵，很多不同族裔的日系文化愛好者還盛裝打扮，結伴出行。還有很多民眾是全家老少一同出行。

主辦方相當貼心的安排了大量美食攤位，壽司、章魚燒等日式小食大受歡迎；刨冰攤更是大排長龍。而最受歡迎的還是清酒和啤酒攤位。現場的空手道表演更是緊張激烈，引得觀眾連連喝采。此外還有從夏威夷遠道而來的夏威夷日裔表演特色歌舞和烏克麗麗四弦琴。