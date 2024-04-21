我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

商務部長雷蒙多：華為晶片技術 仍落後美國好幾年

2024聖荷西日系祭

記者徐蓓蓓/聖荷西即時報導
市民盛裝出行參加「日系祭。」（記者徐蓓蓓╱攝影）
市民盛裝出行參加「日系祭。」（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西日本城21日舉辦「2024日系祭」。這是聖荷西日裔社區慶祝日裔美國文化的年度盛事。活動現場有三個室外舞台，一個室內舞台。有包括空手道、太鼓在內的日本文化表演，也有盆栽、花道、人偶等藝術展覽，還有趣味賽跑活動。日本城內的日式寺廟也同時對遊客開放參觀。

聖荷西「日系祭」始於1978年。過去45年來全義工組成的「日系祭委員會」致力於「通過食物、藝術、手工、表演和其他文化展覽，來展現聖荷西歷史悠久的日本城的精神。」每年都有數以萬計的訪客參加。主辦方希望可以藉此來向下一代傳承日裔文化和紀念日裔美國社區所作出的貢獻。

由於近來包括漫畫、拉麵在內日本文化在美國日漸流行，本次日系祭也非常受到歡迎。活動當日，整個日本城摩肩接踵，很多不同族裔的日系文化愛好者還盛裝打扮，結伴出行。還有很多民眾是全家老少一同出行。

主辦方相當貼心的安排了大量美食攤位，壽司、章魚燒等日式小食大受歡迎；刨冰攤更是大排長龍。而最受歡迎的還是清酒和啤酒攤位。現場的空手道表演更是緊張激烈，引得觀眾連連喝采。此外還有從夏威夷遠道而來的夏威夷日裔表演特色歌舞和烏克麗麗四弦琴。

聖荷西日本城修建在聖荷西市最後一座唐人街的舊址之上。華裔和日裔在聖荷西一直保持著友善的關係，即使在中日戰爭時期也是這樣。

「日系祭」現場人頭攢動、鯉魚旗飄揚。 （記者徐蓓蓓/攝影）
「日系祭」現場人頭攢動、鯉魚旗飄揚。 （記者徐蓓蓓/攝影）
空手道表演引人入勝。 （記者徐蓓蓓/攝影）
空手道表演引人入勝。 （記者徐蓓蓓/攝影）

聖荷西 日本 日裔

上一則

聖荷西街道開放日活動

延伸閱讀

聖荷西街道開放日活動

聖荷西街道開放日活動
聖荷西急難救助協會園遊會 寓教於樂

聖荷西急難救助協會園遊會 寓教於樂
聖荷西急難救助協會盛大舉行園遊會 熱鬧滾滾

聖荷西急難救助協會盛大舉行園遊會 熱鬧滾滾
矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所
聖荷西消防隊長涉猥褻13歲女童 遭控3重罪

聖荷西消防隊長涉猥褻13歲女童 遭控3重罪

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15
輝達公司創始人黃仁勳 (Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

富比世排名：加州最有錢10個人 黃仁勳排第5

2024-04-15 02:18

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年