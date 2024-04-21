聖荷西街道開放日活動

騎行者在街頭駐足觀看墨西哥歌舞表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 市中心從SoFA街區到Martial Cottle Park之間長度大約6哩的街道21日對車輛關閉，鼓勵居民用步行、單車、輪滑、滑板、親子 等各種形式出行，用一種不同的方式來探索自己的城市。除了有「植樹節（Arbor Day)」應景的植樹活動外，封閉街道沿線還有各類市政和公益組織的攤位、小吃、親子遊藝和街頭表演活動。

聖荷西市中心街道開放日活動（VivaCalleSJ)的靈感，來自美國和世界其他地方的類似活動。名稱來自於西班牙語的「Viva Calles」，意思是「生氣勃勃的街道」或是「街道萬歲。」

這一活動目前由聖荷西市公園、娛樂和鄰里服務部門管理，並得到了「矽谷 自行車聯合會」的支持。「騎士基金會（Knight Foundation)」也為這一活動提供了資金支持。這個基金會認為，當人們和社區保持溝通和信息暢通，民主就會蒸蒸日上。

「街道開放日」活動通過鼓勵居民放棄開車選擇更加環保的出行方式來鼓勵健康的生活方式，為地方經濟帶來新的人流，減少汽車尾氣排放，鼓勵民眾參與到公共空間，以期提升整個社區的人際關係。

今年的街道活動日除了有傳統的文娛表演、小吃車和自行車修理活動外，還有小火車搭乘、極限運動表演。同時新增了手機應用服務，讓參加者可以隨時查看路線和活動信息。