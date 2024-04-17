北加16區國會議員候選人羅達倫 控黑金操控重新計票

羅達倫指責重新計票的背後是黑金政治。（本報資料照）

加州 第16選區國會議員選舉重新計票17日進入第3天。申請重新計票的彭莊煒（Jonathan Padilla）代理律師支付重計定金的支票 被公布。候選人羅達倫(Evan Low)認為，這張支票證明了重新計票背後的黑金（Dark Money)操作。

這張舊金山 銀行的支票是由一個地址在舊金山加利福利亞街的叫做「Count the Vote（計票）」的超級政治行動委員會（super PAC)簽發的。這個委員會4月9日才成立，目前已經給聖他克拉拉縣開出8張1萬2000元的支票，可以覆蓋直到4月24日的重計費用。聖馬刁縣選務處每天都收到類似支票用於支付當天費用，不過票面金額是5000元。

「聯邦選舉委員會」規定，政治行動委員會每季度要報告捐贈款項和開支，所以這個政治行動委員會直到7月15日都不用公開它的捐贈人或開支明細。

這個政治行動委員會列出Rutan & Tucker律所的薩頓（ James Sutton）為財務長。同一律所的另外一個律師艾爾維茲（Matthew Alvarez）是另一個政治行動委員會「給鄰居結果（Neighbors for Results）」的財務長。「給鄰居結果」在選舉中一直支持聖荷西前市長李卡多。

李卡多競選團隊發言人伊文斯（Orrin Evans）表示：「在我們的民主面臨攻擊的時刻，有人試圖阻止民主的進程是非常令人不安的。還有超過100張沒有被計入的選票。請計算每一票。」

羅達倫團隊的媒體信以「黑金政治行動委員會資助16選區的重新計票」為題。羅達倫競選經理佛利諾(Clay Volino）表示：「黑金政治行動委員會資助重新計票被曝光了，李卡多是時候出來坦白了。他極力想避免3人選舉，而公眾有權知道政治行動委員會及其秘密金主被許諾了什麼回報。我們也不知道他許諾了他的前幕僚什麼來發起重計。秘密金主、黑金和密室交易在我們的選舉過程中沒有立足之地。選民有權知道真相。」

史密提恩表示無法追蹤政治資金來源令人關切。他說：「沒有辦法知道誰在這一切的背後，以及他們的動機是什麼。這就是為什麼競選金融改革必須要提到國會議程的前面來。」